الحرارة أعلى من معدلها العام …منخفض جوي غدا السبت

رام الله/PNN – تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائماً جزئياً الى صاف بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت: ومن المتوقع أن يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، واعتباراً من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت: ويكون الجو يوم الاحد، غائماً جزئياً الى غائم، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.