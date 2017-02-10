التربية: نرفض الاعتداء على المعلم وكرامته خط أحمر

رام الله/PNN – استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي بشدة الاعتداء الذي تعرض له مدير مدرسة صارم الدين النجمي وأحد معلميها من قبل مجموعة من الطلبة، اليوم الخميس، مقدرة ما قامت به مديرية التربية والتعليم في نابلس من متابعات حثيثة وتسليم للمعتدين، مؤكدةً على أن الاعتداء على المعلم لهو بمثابة اعتداء على الأسرة التربوية برمتها وأن كرامة هذه الأسرة بكامل أركانها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وشددت الوزارة، في بيان صحفي، على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من تسول له نفسه الاعتداء على أي فرد من أفراد الأسرة التربوية، مؤكدةً أنها تتابع مع الشرطة تفاصيل الموقف وصولاً إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المعتدين.

وشددت الوزارة في بيانها على رفضها القاطع لكل أشكال العنف، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنها لن تقبل بأي حلول أو إجراءات لا تحفظ هيبة العاملين ضمن أسرتها داخل وخارج المدارس والمؤسسات التعليمية قاطبةً، خاصة وأن ثقافة التسامح التي تسعى الوزارة لترسيخها والسعي للحد من ظواهر العنف لن تشكل حجة لأحد للاحتماء بهذه الثقافة عندما يمارس أي نوع من أنواع الخرق لها أو التطاول عليها.

وأكدت الوزارة في ختام بياتها على متابعتها الحثيثة لمجريات القضية وصولاً إلى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة صباح الأحد المقبل لمحاسبتهم والقصاص منهم وفق القانون، مشددةً على ضرورة حماية العملية التعليمية وضمان استمرارها.