استقرار للذهب بسبب الترقب السياسي

رام الله/PNN-استقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر الخميس، حيث عززت حالة الترقب السياسي في أوروبا والولايات المتحدة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 11:22 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب 0.1 في المئة إلى 1239.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد بلوغ أعلى مستوى منذ 11نوفمبر عند 1244.67 نقطة في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1241.70 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب 1.7 في المئة في الأسبوع الحالي حيث يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض حظر سفر مؤقت على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، كما بدأت مرشحة أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان حملتها لخوض انتخابات الرئاسة.

ودفع تصاعد الترقب السياسي في أوروبا المستثمرين في الخارج إلى الإقبال على شراء سندات الخزانة الأميركية، مما أدى لانخفاض العائد عليها وقلل تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زاد البلاتين 0.3 في المئة إلى 1018.21 دولار للأوقية. ولامس المعدن 1023 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أكتوبر في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.73 للأوقية مقارنة مع 17.86دولار للأوقية وهو أعلى مستوى في ثلاثة شهور بلغته الفضة في الجلسة السابقة.

ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 771.13 دولار للأوقية.