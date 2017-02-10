غوغل تطلق نظام أندرويد وير 2 للساعات الذكية

كشفت شركة غوغل النقاب عن النسخة الأحدث من منصتها لتشغيل الساعات الذكية “أندرويد وير 2.0” بعد أشهر من تأخير إطلاقها، كما كشفت عن أول ساعتين ذكيتين تعملان بهذا الإصدار وهما من تصنيع شركة أل جي الكورية الجنوبية.

وكانت غوغل كشفت أول مرة عن “أندرويد وير 2.0” خلال مؤتمرها للمطورين في مايو/أيار 2016، وكان مقررا أن تطرح هذا الإصدار في الخريف الماضي، لكن أسبابا لم تفصح الشركة عنها دفعتها إلى تأخير طرحه حتى أمس.

ويحفل الإصدار الجديد بالعديد من المزايا، أبرزها:

وجوه الساعة: أصبح بإمكان المستخدمين تخصيص وجوه الساعة بشكل دائم مع تحديد المعلومات والإجراءات من التطبيقات المفضلة، بما في ذلك المواعيد المقبلة وأداء الأسهم والتقدم ضمن أهداف اللياقة البدنية وغيرها. ويمكن عبر ضغطة سريعة طلب خدمة الركوب أوبر أو بدء العمل أو التواصل مع جهات الاتصال، بينما يمكن عبر تمريرة واحدة تغيير شكل وجه الساعة إلى أي شكل آخر.

بدء العمل: يمكن للمستخدم عبر “غوغل فت” (google fit) متابعة وضعه الحالي والمسافة المقطوعة والسعرات الحرارية المحروقة ومعدل ضربات القلب أثناء المشي أو الجري أو ركوب الدراجات والأنشطة الرياضية الأخرى، كما يمكن -في حال امتلاك الساعة ميزة الاتصال الخلوي- الحصول على المكالمات والرسائل والبث الموسيقي من “غوغل بلاي ميوزك” واستعمال التطبيقات المتنوعة.

التطبيقات المستقلة: أصبح بإمكان المستخدمين تنزيل التطبيقات من متجر غوغل بلاي مباشرة، كما يمكن استخدام تلك التطبيقات بمعزل على الهاتف الذكي في حال امتلاك الساعة ميزة الاتصال الخلوي.

الرسائل: يمكن للمستخدم عند تلقي رسالة جديدة توسيع التنبيه والاستفادة منه عبر الضغط للرد على الرسالة عن طريق الكتابة من لوحة المفاتيح أو الكتابة اليدوية أو رسم الإجابة أو رسم رموز تعبيرية، وتدعم هذه الميزة منصات فيسبوك ماسنجر وغوغل ماسنجر وهانغآوتس وتيليغرام وواتساب، وتعمل ميزة الرد الذكي الموجودة ضمنيا على اقتراح كيفية الرد اعتمادا على الرسالة التي تلقاها المستخدم.

مساعد غوغل الذكي: دمجت الشركة مساعدها الذكي بنظام أندرويد وير 2.0، وهو يدعم حاليا اللغتين الإنجليزية والألمانية على أن يتاح للغات أخرى في غضون الأشهر المقبلة، وكل ما سيحتاجه المستخدم لتفعيل المساعد الضغط على زر الطاقة أو نطق عبارة “أوك غوغل” ثم يطرح السؤال ليتلقى الإجابة.

وتشير غوغل إلى أن العديد من ساعات أندرويد الذكية الموجودة حاليا في الأسواق ستحصل على الترقية إلى الإصدار الجديد.