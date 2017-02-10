69 عاما على مجزرة الطيرة

رام الله /PNN– تصادف اليوم الجمعة، الذكرى الـ69 لمجزرة قرية الطيرة، حيث نفذت في حينه العصابات الاسرائيلية مذبحة بعدما أوقفت عددا من المدنيين العزل على مشارف قرية الطيرة قضاء طولكرم وأطلقت عليهم النار، فاستشهد على الفور سبعة مواطنين وأصيب خمسة آخرين بجروح.

وقد نُفذت هذه المجزرة يوم 10 شباط/فبراير 1948م، في سياق دفع المواطنين الأصليين على الهجرة، تمهيدا لسيطرة العصابات الاسرائيلية على المزيد من الممتلكات والأراضي الفلسطينية.

أما يوم غد السبت، فتحل الذكرى الـ13 لاجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وارتكاب مجزرة فيه، ذهب ضحيتها 12 مواطناً على الأقل، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة.

فقد استيقظ المواطنون يوم 11 شباط/ فبراير 2004 على أصوات القذائف والقصف العشوائي وهدير الدبابات والطائرات الحربية ليقترف الاحتلال مجزرته مخلفا هذا العدد من الضحايا.