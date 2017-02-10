مايكروسوفت تضيف خاصية نافذة داخل نافذة لويندوز 10

كشفت شركة البرمجيات الأميركية مايكروسوفت عن عدد من المزايا الجديدة التي حصل عليها نظام التشغيل ويندوز 10 والتي سيتم طرحها أولا لمشتركي برنامج ويندوز إنسايدر، أبرزها خاصيتا عرض نافذة داخل نافذة، وغلق الحاسوب بشكل تلقائي في حال عدم وجود المستخدم بالقرب منه.

وجاءت خاصية تشغيل نافذة داخل نافذة تحت اسم “كومباكت أوفرلاي” أو العرض المدمج، فيما أطلقت الشركة اسم “القفل الديناميكي” على الخاصية الخاصة بغلق الأجهزة.

وتتيح خاصية العرض المدمج للمستخدم اختيار نافذة لتستمر ظاهرة في جزء صغير من الشاشة أثناء التنقل بين بقية النوافذ أو العمل على البرامج الأخرى.

وأوضحت مايكروسوفت -عبر مدونة ويندوز الرسمية- أن الخاصية الجديدة ستسمح للمستخدمين بالاستمرار في مشاهدة مقاطع الفيديو أو المحادثات المرئية أثناء العمل على التطبيقات الأخرى، دون أن يتم حجبها بأي نافذة أخرى.

وأشارت إلى أنها ستوفر هذه الخاصية لمطوري تطبيقات ويندوز لتتيح لهم استخدامها في تطبيقاتهم، كما أن تطبيقي “سكايب” و”الأفلام والتلفزيون” سيدعمان هذه الخاصية قريبا.

أما عن خاصية “القفل الديناميكي” فأوضحت الشركة أنها ستوفر طريقة لغلق حاسوب المستخدم بشكل تلقائي، وفي زمن مقداره ثلاثون ثانية بعد ابتعاد المستخدم عنه، وسيحتاج المستخدم لربطه هاتفه النقال بالحاسوب عبر البلوتوث من أجل تفعيل هذه الخاصية التي يستطيع التحكم بها عبر قائمة إعدادات تسجيل الدخول من إعدادات الجهاز العامة.

وأضافت مايكروسوفت تحسينات أخرى للتحديث الجديد لنظام ويندوز 10، منها دعم شريط ألعاب ويندوز لوضع الشاشة الكاملة، وحل مشكلة كانت تتسبب في إغلاق تطبيقات شركة تينسنت بشكل غير صحيح، وحل مشكلة أخرى كانت تتسبب في ظهور شاشة سوداء في بعض الألعاب ذات الشعبية العالية، وعلاج ثغرة كانت تتسبب في إغلاق الصوت بشكل تلقائي، وأخرى كانت تتسبب في عدم عمل بعض اختصارات لوحة المفاتيح، إلى جانب تغيير شكل زر المشاركة في النظام.

وسيصل التحديث الجديد للمستخدمين والمطورين المشتركين في برنامج ويندوز إنسايدر فقط، حيث لم تحدد الشركة بعد موعدا لطرحه لباقي المستخدمين.