مصر تتربع إفريقيًا وتراجع عرب آسيا بتصنيف “الفيفا”

افريقيا/PNN-تقدمت مصر للمركز 23 في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر الخميس رغم خسارتها نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام الكاميرون يوم الأحد الماضي، لتحتل المركز الأول عربياً وإفريقياً.

وخسرت مصر بهدفين لواحد أمام الكاميرون في نهائي كأس إفريقيا في الجابون، لكنها تقدمت 12 مركزاً في تصنيف الفيفا لشهر فبراير الحالي، لتحتل المركز 23 بفارق عشرة مراكز على الكاميرون التي تقدمت 29 مركزاً دفعة واحدة.

وشهد التصنيف تغييرًا كبيرًا بفضل النسخة 31 لكأس إفريقيا، حيث خاضت مصر، والكاميرون، وبوركينا فاسو، وغانا ست مباريات خلال البطولة، ساهمت في تقدمهم جميعاً في التصنيف.

وجاءت تونس في المركز الثاني عربياً تحديداً بالمركز 36، رغم عدم تقدمها لأي مركز بعد خروجها من دور الثمانية للبطولة على يد بوركينا فاسو التي تقدمت للمركز 38 عالمياً متفوقة على غانا صاحبة المركز 45.

وجاء المغرب الذي خسر أمام مصر في دور الثمانية بالمركز 48، متقدماً تسعة مراكز عن تصنيف الشهر الماضي ويسبق بمركزين الجزائر التي ودعت البطولة من الدور الأول.

وتراجعت السعودية ثماني مراكز مقارنة بتصنيف الشهر الماضي، لتحتل المركز 56 والأول بين المنتخبات العربية في قارة آسيا، تليها الإمارات في المركز 68 بعد تراجعها أربعة مراكز، وجاءت قطر في المركز 85 رغم عدم تقدمها أو تراجعها لأي مركز خلال تصنيف الشهر الحالي.

واحتلت كوريا الجنوبية المركز 39 عالمياً والثاني في أسيا، متراجعة بفارق سبعة مراكز خلف إيران الأولى اسيوياُ، وحلت اليابان في المركز 52.

وتراجع المنتخب الأردني خمسة مراكز على لائحة التصنيف، وحل بالمركز 112، والمركز الحادي عشر آسيوياً.

وعلى صعيد العشرة الأوائل، حصل تعديل طفيف بتقدم فرنسا خطوة إلى المركز السادس، على حساب كولومبيا، بينما بقيت الصدارة لصالح الأرجنتين، تليها البرازيل، وألمانيا.