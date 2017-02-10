مصرع مواطنة وإصابة 3 آخرين في حريق شمال القدس

القدس المحتلة/PNN- لقيت مواطنة مصرعها، كما أصيب ثلاثة مواطنين آخرين بصورة طفيفة نتيجة استنشاقهم الدخان، جراء اندلاع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في أحد المنازل بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن وحدات الإطفاء والإنقاذ العاملة في القدس هرعت إلى مكان الحريق وأخرجت المواطنة من مكان اندلاع النيران، وقد تعرضت لحروق خطيرة جدا وسرعان ما فارقت الحياة.

وأوضحت أن بقية المصابين تم تقديم العلاج اللازم لهم وحالتهم مستقرة، وأن طواقم الإطفاء عملت على إخماد الحريق وعدم انتشاره.