مؤشر جديد على العنصرية:غالبية مطلقة من اليهود يعارضون زواج ابناءهم من غير اليهود 

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ نشرت مواقع اخبارية اسرائيلية استطلاع للراي اكد ارتفاع وتيرة العنصرية عن اليهود الاسرائيليين اتجاه الفئات الاخرى في المجتمع الاسرائيلي فيما يتعلق بموضوع زواج اليهود من غيرهم.

ونشرت وسائل الاعلام العبرية المختلفة صباح اليوم الجمعة الاستطلاع الذي اجراه معهد الفكر الاسرائيلي جاء فيه ان ما نسبته 81% ان يعارضون زواج ابنائهم وبناتهم من غير اليهود بشكل عام.

وقال 44% انهم يعارضون بشدة قصوى هذا الموضوع وسيقفون ضده مهما كلف الامر فيما قال 4% فقط انهم لا يعارضون زواج ابنائهم من غير اليهود اذا رغبوا بذلك.

وحينما تم سؤال المشاركين بالاستطلاع حول امكانية زواج ابنائهم من عرب مسلمين اجاب ما نسبته 93% انهم يرفضون ذلك بشدة فيما قال 1% فقط انهم لا يعارضون ذلك .

ويقف وراء الاستطلاع منظمة ياد لاحم الاسرائيلية التي تعنى بالنساء اليهوديات المتزوجات او الراغبات بالزواج او لهن علاقة مع موطنين عرب والتي تسعى لاقناعهم بعدم القياد بذلك.

وقال الحاخام شموئيل يفشيتز، مدير الجمعية: “تأتي هذه الدراسة لتؤكد مجددا موقفها الثابت من أن غالبية اليهود الإسرائيليين يرغبون في رؤية ابنهما وابنتهما يحافظون على الهوية والتراث اليهودي وهو وسيلة بقاء اسرائيل عبر الأجيال، مشددا على شعوره بالارتياح من نتائج الاستطلاع بين الرجال والنساء اليهود بهذه الغالبية الكبيرة.