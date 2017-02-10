اول اتصال مع ادارة ترامب: رئيس المخابرات الفلسطينية التقى مسؤولين أمنيين أمريكيين بالبيت الابيض

بيت لحم/PNN/ أفاد مسؤول بأن رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج التقى مسؤولين أمنيين في البيت الأبيض في أول اتصالات بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية الجديدة.

ونقلت “أسوشيتد برس”،عن المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قوله إن فرج التقى مسؤولين أمنيين واستخباراتيين أمريكيين خلال اليومين الماضيين.

وفشلت المحاولات السابقة للقيادة الفلسطينية لإيجاد سبيل إلى الرئيس دونالد ترامب، ما أثار تخوفها من التهميش، نظرا لتقارب الإدارة الجديدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيزور البيت الأبيض الأسبوع القادم.