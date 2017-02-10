محكمة أميركية ترفض طلب حكومة ترامب تفعيل حظر السفر

واشنطن/PNN-قالت وسائل إعلام أميركية إن محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو رفضت مساء أمس، الخميس، طلب الحكومة الأميركية إعادة تفعيل الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بشأن حظر السفر.

ويعد قرار هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة بمثابة صفعة قانونية كبيرة للأمر الذي أصدره ترامب، حيث رفضت المحكمة طلب الحكومة إعادة تفعيل تقييد التأشيرات للمسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

وقال القضاة إن الحكومة لم تظهر أن عدم رفع الأمر التقييدي سيسبب ضررا لا يمكن إصلاحه.

وجاء في الحكم أن الحكومة ‘لم تشر إلى أي دليل يفيد بأن أي أجنبي من البلدان المذكورة في الأمر التنفيذي قد ارتكب هجوما إرهابيا في الولايات المتحدة’.

ورد ترامب على الفور على موقع التواصل الاجتماعي ‘تويتر’ في تغريدة تشير إلى أن المعركة القانونية ستمضي قدما.

وكتب ترامب ‘أراكم في المحكمة، أمن بلادنا على المحك’.

وقال الرئيس بعد ذلك للصحفيين: ‘إنه قرار سوف نكسبه، في رأيي، بسهولة كبيرة’.