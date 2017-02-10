الاتحاد الإسباني يحدد مدة إيقاف سواريز

مدريد/PNN-أصدرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم القرار النهائي بخصوص عقوبة لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة، بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليصعد الفريق الكتالوني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثية لهدفين إلى نهائي البطولة.

وقررت اللجنة إيقاف المهاجم الأوروجواياني لمباراتين، وبذلك فسيغيب سواريز عن مباراة نهائي كأس الملك أمام ديبورتيفو ألافيس والمقرر إقامتها في شهر مايو المقبل.

كما قررت اللجنة إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها لاعب وسط الفريق الكتالوني سيرجيو بوسكيتس.

وكان برشلونة تقدم بطعن ضد قرار إشهار بطاقة صفراء ثانية لمهاجمه لويس سواريز، كما طعن على بطاقة صفراء حصل عليها سيرجيو بوسكيستس، إلا أنه قرر عدم الطعن على قرار طرد سيرجي روبيرتو الذي لن يلعب النهائي بعد حصوله على إنذارين.

وذكر الحكم جيسوس جيل مانزانو في تقريره أنه أشهر البطاقة الصفراء لسواريز في الدقيقة 90 بعدما “ضرب منافسًا بذراعه بصورة متهورة خلال تنافس على الكرة”، بينما برر بطاقة بوسكيتس بأنه “ركل الكرة بعد الصفارة احتجاجاً على احتساب ركلة حرة”.

وقال برشلونة إنه كانت هناك كرة ثانية في الملعب عندما ركل بوسكيتس الكرة الأخرى خارج المستطيل الأخضر.

وأبدى سواريز اندهاشه من طرده بعد المباراة، قائلاً إن كوكي لاعب وسط أتلتيكو بالغ في إظهار تأثير الاحتكاك لكي يتسبب في طرده.