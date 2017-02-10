روحاني: سنجعل واشنطن تندم على لغة التهديد

واشنطن/PNN – أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الايرانيين سيجعلون واشنطن تندم على لغة التهديد”، مشيراً أن الثورة الإسلامية كانت “منعطفاً مهماً في تاريخ بلد شهد استبداداً واستعماراً طويلاً”.

وأضاف روحاني في خطابه المباشر في ذكرى الـ 38 للثورة الإسلامية إلى أنّ الحق النووي هو حق طبيعي وقد اعترف به كل العالم.

وانطلقت مسيرات إحياء الذكرى الثامنة والثلاثين لانتصار “الثورة الإسلامية” في مختلف المحافظات الإيرانية، ويشارك مئات الأجانب من عشرات الدول في مسيرات انتصار الثورة.

واعتبر روحاني أن اليوم هو يوم ترسيخ نظام الجمهورية الإسلامية والحرية والاستقلال وتثبيت الحقوق الشرعية للشعب الإيراني.

كما أكّد روحاني أن انتصار الثورة هو “انتصار الكلمة على الرصاص وبداية حرية لشعب عظيم”، مضيفاً أن “واجبنا أمام الثورة هو بناء بلد بعيداً عن التوترات والأزمات”.

كما أعلن روحاني أن إيران تمكّنت من استعادة مليار و700 مليون دولار من أموالها التي جمّدتها أميركا في مصارفها، مشيراً إلى أن صادرات إيران غير النفطية فاقت وارادتها غير النفطية و”هذا مصدر اعتزاز لنا”.