الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل تنظم نشاطاً لجمعية الكفيف في مركز طارق بن زياد

الخليل/PNN – نظمت الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل نشاطا رياضيا ترفيها لطلاب مدرسة جمعية الكفيف الخيرية بإشراف كادر مركز طارق بن زياد المجتمعي التابع لبلدية الخليل، واشتمل النشاط على مجموعة من الألعاب الرياضية تتناسب مع المشاركين

بدوره شكر عمر الرجبي عضو الشبكة الفلسطينية ومدير مركز طارق كادر المركز وكادر جمعية الكفيف على جهودهم المميزة في إنجاح النشاط مؤكدا بان المركز على أتم استعداد لتنفيذ أنشطة لأي فئة من الأطفال مؤكدا على حق الأطفال الكفيفين في ممارسة الرياضة والألعاب الترفيهية وقال بان المركز يمتلك كل الإمكانيات البشرية واللوجستية لذلك

من جهتها شكرت بسمة المحتسب من جمعية الكفيف الخيرية الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل على تنفيذ هذا النشاط .