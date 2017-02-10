طلبة طارق بن زياد في زيارة علمية لجامعة البوليتكنك

الخليل/PNN – عصام وزوز الناطق الاعلامي : نظم طلبة الثانوية العامة – الفرع العلمي – في مدرسة طارق بن زياد بزيارة لكلية العلوم التطبيقية في جامعة بوليتكنك فلسطين تحت إشراف معلم الأحياء محمد الحداد وبالتنسيق مع الدكتور فوزي الرازم ( المختص في مجال أبحاث التكنولوجيا الحيوية ) . اتسمت الزيارة بالإيجابية حيث تمثلت بإخراج الطلبة من أجواء الضغط النفسي وولدت لديهم شعورا بالحماس و دافعية لتحصيل تقادير عالية في امتحان الثانوية العامة.

هذا وتمحورت الزيارة حول ثلاثة محاور رئيسية:

أولا : جولة في مختبرات الأحياء التطبيقية.

انطلقت الجولة بترحيب من الدكتور فوزي الرازم بالحضور وقدم شرحا علميا موجزا حول ما وصل إليه العلم الحديث في مجال الوراثة وهندسة الجينات وتطرق لمجموعة من أبحاث التكنولوجيا الحيوية التي يقوم بها القسم . وخلال هذه الجولة تعرف الطلبة إلى مجموعة من التطبيقات الحيوية وشاهدوا مجموعة من طلبة الكلية أثناء عزلهم لفايروس وكيفية توظيفه في قتل احد أنواع البكتيريا ( مكافحة حيوية ) ، رافق الطلبة خلال هذه الجولة مراد شنيور ، أروى مجاهد حيث قدما شرحا وافيا عن أجهزة المختبر وكيفية توظيفها في خدمة الباحث

ثانيا : جولة في مختبرات الكيمياء التطبيقية .

تعرف الطلبة خلال هذه الجولة إلى أجهزة الكيمياء العضوية كما أنهم شاهدوا طلبة المختبر أثناء عملهم وفق آلية تحديد نوع المادة الكيميائية المجهولة باستخدام بعض أجهزة المختبر وحسب خاصية الانصهار للمادة

ثالثا : جولة في مختبرات الفيزياء التطبيقية .

تعرف الطلبة خلال هذه الجولة إلى بعض الأجهزة المستخدمة في مجال الفيزياء بالإضافة لبعض الأدوات التي تمكن الطالب من تطبيق القوانين الفيزيائية على مشاهدات عينية . باسم مدرسة طارق بن زياد نشكر إدارة جامعة البوليتكنك على الاستقبال كما ونشكر طاقم الكلية على الجهود المبذولة خلال الجولات الثلاث كما ونشكر الدكتور فوزي على التنسيق وفتح آفاق التعاون المشترك بين صرحين علميين شامخين على أرض سيد الأنبياء إبراهيم عليه السلام .