معايعة تستقبل وكيلة وزارة السياحة والتراث الثقافي الإيطالية

بيت لحم/PNN-استقبلت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة وكيلة وزارة السياحة والتراث الثقافي الإيطالية السيدة دورينا بيانكي وذلك بحضور القنصل الايطالي العام في القدس فابيو سيكولولفتيش، حيث جرى اللقاء بمقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم

في البداية رحبت الوزيرة معايعة بالسيدة دورينا في فلسطين وبالأخص في المبنى التراثي الجديد لوزارة السياحة والاثار والذي يعكس تاريخ وثقافة فلسطين، مؤكدة اهمية الوفود السياحية الإيطالية القادمة الى فلسطين في ظل اعتماد فلسطين على السياحة الدينية واحتضانها لاهم المواقع الدينية ككنيسة القيامة والمسجد الأقصى وكنيسة المهد.

واتفق الطرفان على تفعيل عمليات تبادل الخبرات وفي مجال الاثار والترميم والتراث الثقافي وخاصة لما تتمتع به إيطاليا من خبرات في مجال ترميم الفسيفساء، بالإضافة للاتفاق على ترويج برامج سياحية مشتركة تستهدف استقطاب وفود سياحية جديدة لكلا البلدين وخاصة من أمريكا للاتينية، بالإضافة للاتفاق على تنظيم ورش عمل مشتركة لزيادة اعداد الوفود السياحية الإيطالية القادمة الى فلسطين، علاوة على استعداد وزارة السياحة والتراث الثقافي الإيطالية على تنظيم زيارة لوفد اعلامي ايطالي الى فلسطين للاطلاع على ما يمتلكه القطاع السياحي الفلسطيني من امكانيات ومواقع دينية وسياحية واثرية.

وفي نهاية اللقاء اكدت وكيلة وزارة السياحة والتراث الثقافي الإيطالية السيدة دورينا بيانكي على أهمية التعاون الثنائي بين إيطاليا وفلسطين، مؤكدة أهمية التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الإيطالي ونظيرة الفلسطيني، بالإضافة لضرورة التعاون الثنائي بين الطرفين في مجال الترويج السياحي المشترك، متحدثة عن اعجباها الشديد بجمالية المقر الجديد لوزارة السياحة والاثار الفلسطينية والذي يعكس تاريخ وتراث وجمال فلسطين.

ومن جهته فقد أكد القنصل الايطالي العام في القدس فابيو سيكولولفتيش على أهمية اللقاء والذي حمل الكثير من النقاط المهمة التي تم الاتفاق عليها، مؤكدا شكره للوزيرة معايعة على حسن الاستقبال والروح العالية لتحقيق تعاون ثنائي مشترك بين الطرفين.