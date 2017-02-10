غداً السبت عرض مسرحي في نادي قلقيلية الأهلي بعنوان مقاومة مرض السرطان

قلقيلية /PNN-من المقرر ان يقوم طلاب دورة نادي اللغة الإنجليزية في مركز مصادر التنمية الشبابية – نادي قلقيلية الأهلي بتقديم عرض مسرحي بعنوان ( مقاومة مرض السرطان ) وذلك يوم غد السبت الموافق 11/2/2017م في قاعة ومسرح بلدية قلقيلية في تمام الساعة العاشرة صباحاً . وقال مدير النادي الأهلي ومنسق مشروع الشراكة مع الشباب ربيع عرباس ان تقديم هذه المسرحية وباللغة الإنجليزية هي من نتاج الدورات التي يقوم بها مركز المصادر في النادي الأهلي والتي سيقدمها طلاب وطالبات النادي المشاركين في الدورة والتي استمرت ثلاثة شهور استفاد خلالها الطلاب من هذه الدورة الهامة . واضاف عرباس بان موضوع المسرحية هو انساني بحت يتمحور حول احد الأمراض الخطيرة والمفتكة بالإنسان الا وهو المرض الخطير السرطان. وقال انه قد تمت الدعوة لحضور المسرحية لكافة المواطنين وكافة المؤسسات المدنية والعسكرية وعلى رأسها عطوفة المحافظ عن طريق الدعوات الرسمية والموقع الرسمي للنادي على الإنترنت الفيسبوك وصفحة مركز مصادر التنمية الشبابية – نادي قلقيلية الأهلي.

يذكر ان الفعالية قد تأجلت في وقت سابق بسبب الظروف الجوية التي المت بالبلاد نهاية الشهر الماضي.