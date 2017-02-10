ظاهرة ثلاثية نادرة تحدث في السماء الليلة

تشهد سماء ليلة اليوم الجمعة ظاهرة نادرة كان أول حدوث لها منذ 99 سنة، حيث سيجتمع مرور المذنب المعروف باسم هوندا (45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková) بشعاعه الأخضر اللامع وذيله الأرجواني مع خسوف ناقص للقمر بلونه الثلجي وهو في حالة البدر المكتمل، في آن واحد.

وتبدأ هذه الظاهرة في وقت مبكر مساء اليوم بخسوف القمر الناقص، وهذا يعني أن الشمس والقمر والأرض تصطف جميعها على خط واحد وتلقي تأثيرا غريبا على سطح القمر.

وعلى عكس الخسوف الكلي حيث تحجب الأرض كل الضوء عن سطح القمر وتلفه بظل قاتم، فإن خسوف هذا الأسبوع سيكون أكثر حدة وروعة، وسيظلم القمر تدريجيا. ويمكن رؤية الخسوف بوضوح في أوروبا أو أفريقيا مساء اليوم.

ويطلق على القمر في هذه الظاهرة “القمر الثلج”، لأن فبراير/شباط هو أكثر الشهور التي تنزل فيه الثلوج، وسيكون القمر بدرا وساطعا وستكون السماء مضاءة طوال الليل.

أما الظاهرة التي قد تكون الأكثر وضوحا فهي المذنب الذي سيكون مروره مرئيا بوضوح من الأرض بلونه الأخضر الزمردي نتيجة تبخر الكربون الثنائي الذرة وهو يعبر الفضاء.

المصدر : إندبندنت