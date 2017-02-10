اصابة مواطنين خلال قمع قوات الاحتلال المسيرات الاسبوعية

رام الله/PNN- انطلقت اليوم مسيرة شعبية من وسط قرية بلعين باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد بالقرب من ابو ليمون، وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في

بلعين، أهالي بلعين، ونشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنيين دوليين، احياء للذكرى الثانية عشرة لانطلاقة المقاومة الشعبية في بلعين.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وبوسترات دعوة للمشاركة في المسيرة المركزية في الذكرى الثانية عشرة لانطلاقة المقاومة الشعبية في بلعين، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات

والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين.

وعند وصول المتظاهرون بوابة الجدار الجديد ، قام الشبان بقرع بوابة الجدار وحرق الاطارات، والسير على طول مسار الجدار وكانت هناك مواجهات بين الشبان وابناء المستوطنين وجيش الاحتلال الاسرائيلي مما

ادى الى اصابة الناشط اشرف ابراهيم ابورحمة والطفل محمد اياد برناط .

وتأتي فعالية هذا اليوم احياء للذكرى الثانية عشرة لانطلاقة المقاومة الشعبية في بلعين، وبهذه المناسبة تناشد اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين على لسان منسقها الاعلامي الدكتور راتب

ابورحمة أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائل العمل الوطني بالمشاركة بالمسيرة لمركزية يوم الجمعة القادم 17/2/2017 في بلعين وفاء لدماء شهداء المقاومة الشعبية وشهداء شعبنا الفلسطيني بالاستمرار في

المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان والاحتلال ، وتطالب اللجنة الشعبية أبناء شعبنا الفلسطيني بتوسيع ظاهرة المقاومة الشعبية لتشمل كافة محافظات الوطن حتى دحر الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية

وعاصمتها القدس.

اصابات بالاختناق في مسيرة نعلين

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، ما ادى الى اصابة عشرات المشاركين بحالات اختناق.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في نعلين محمد عميرة، ان قوات الاحتلال هاجمت المشاركين لدى اقترابهم من موقع اقامة الجدار العنصري، مطلقة الرصاص “الاسفنجي” وقنابل الصوت والغاز، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت عقب صلاة الجمعة بمناسبة الذكرى الـ35 لإعادة تأسيس حزب الشعب، اغصان الزيتون وصور الشهيد زياد ابو عين.

وأفاد عميرة، بان المشاركين نجحوا في زراعة اشتال زيتون بالقرب من موقع اقامة الجدار العنصري على اراضي القرية.