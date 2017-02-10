“العبيدية” يهدر نقطتين ثمينتين في صراعة لنفادي الهبوط بدوري “الاولى”

بيت لحم/PNN – اهدر “شباب العبيدية” نقطتين ثمينتين في صراعة من اجل تفادي الهبوط، عندما سقط في فخ التعادل الايجابي بهدف لمثله امام ضيفه شباب الامعري، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الخضر في اطار الاسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الاولى لكرة القدم “الاحتراف الجزئي”.

“العبيدية” بقي عاشرا رافعا رصيده الى 14 نقطة. اما الامعري ففقد نقطتين ثمينتين في صراعة على قمة اللائحة وقفز الى الصدارة مؤقتا وفي جعبته 28 نقطة بفارق الاهداف عن البيرة الذي تنتظره مباراة اليوم امام الجريح مركز عسكر.

شهدت المباراة منذ البداية إثارة وندية ومحاولات هجومية خاصة من قبل الامعري، وفي الدقيقة 15 اخطر الفرص لمصلحة الامعري، كرة عرضية الى داخل الصندوق، ارتقى لها خليل بعيرات وبراسه سددها فوق المرمى.

اصبح اللعب متكافئا بين الفريقين مع افضلية بسيطة للعبيدية الذي دخل اجواء المباراة بعد ان نظم صفوفه وبناء الهجمات التي افلحت عند الدقيقة 23 عن تسجيل الهدف الاول بتوقيع معتصم العيساوي، بعد ان مرر له عرفات صبيح كرة الى داخل الصندوق استقبلها العيساوي ووجها لوجه مع الحارس اسكنها في زاويته على يسراه معانقة الشباك.

بعد الهدف اندفع الامعري بأكثرية هجومية لكن اتسمت كراتهم بالمقطوعة مع غياب التركيز في الانهاء السليم.

واستطاع الامعري في الدقيقة 30 من تعديل النتيجة عن طريق محمد عصفور، والسيناريو بدأ عندما ارسل هشام الصالحي كرة عرضية وصلت الى محمد مصباح في الصندوق، سددها ارتطمت بالقائم الايمن وعادت، تابعها عصفور الى داخل الشباك.

وأضاع العبيدية فرصة هدف ثان بعد ان انفرد عرفات صبيح مع المرمى تباطأ في التعامل معها وتمكن المدافع من قطعها وابعادها.

مع الدقيقة 42 ضربة ثابته للأمعري انبرى لها الصالحي وسددها تألق الحارس من ابعادها من زاوية المرمى اليمنى الى ركنية.

الشوط الثاني:

المباراة اخذت سجالا في اللعب والهجمات مع افضلية للأمعري الذي وصل مرارا الى الصندوق دون ان يجد ضالته.

الدقيقة 57 ضربة ثابته للأمعري نفذها عصفور، تألق الحارس في ابعادها.

سوء الحظ لازم الصالحي عندما استقبل كرة عرضية من محمد مصباح، الاول سددها بقوة فوق المرمى.

واستحق محمد عصفور نجومية المباراة تحديدا الشوط الثاني عندما ارهق ميسرة العبيدية بانطلاقاته السريعة وكراته العرضية منها في الدقيقة 62، وصلت احمد سلامة سددها وابعدها الحارس الى ركنية.

وكاد العبيدية ان يخطف هدفا لولا يقظة المدافع عندما ابعد الكرة من امام عرفات صبيح داخل الصندوق”69″.

وشكلت كرات العبيدية المرتدة خطورة مستغلا الاندفاع الهجومي للأمعري وهو ما ترك فراغات في دفاعه.

كرة عرضية من محمد مصباح الى داخل الصندوق احدثت دربكة، ووصلت الى راسية البديل علاء قمر، ارسلها الى المتربص احمد سلامة وامام المرمى سددها في الشباك من الخارج “75”.

وتألق الحارس العبيدي في انقاذ مرماه من هدف محقق عندما لعب ايهاب ابو جزر كرة ثابتة لولبية، ابعدها الى ركنية “82”.

كرة ساقطة في صندوق العبيدية اشترك الحارس مع البديل احمد باسم ابعدها الاول، ووصلت الى احمد سلامة الذي شاهد المرمى فارغا وسدد مباشرة الا ان المدافع ابعدها قبل ان تلج المرمى حارما الضيوف من هدف محقق هذا في الدقيقة “86”.

رمى الامعري بكل ثقله لخطف هدف الفوز واضاع فرصا في غياب التركيز.

حكم المباراة: للساحة ثائر جرادات وساعده سليم السعدي وفؤاد تايه واسحق الكيلاني رابعا. وراقبها فادي اللحام.

وفي مباراة اخرى تعادل جمعية الشبان المسلمين والعربي بيت صفافا 1-1.