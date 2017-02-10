مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي في سعير يٌطْلِق مبادرة صناعة الباحث

الخليل/PNN – أطلق مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي في سعير-الخليل بالتعاون مع نخبة من الباحثين والاكاديميين مبادرة صناعة الباحث ، تحت شعار القراءة حياة ،والكاتب الباحث ضمير الأمة ، والكتاب نبض الشعب، وذلك للاهتمام بالكتب والكتَاب والباحثين وصولا إلى كتاب مرجعي توثيقي للكتَاب والباحثين في محافظة الخليل ضمن المرحلة الأولى للمبادرة. وأشار د.إدريس جرادات مدير المركز أن الهدف من المبادرة هو العمل على الارتقاء بالمرحلة القادمة إلى مستوى التحدي المطلوب للوصول إلى مجتمع قادر على تلبية احتياجاته بالاستفادة من كوادره الفنية في تنمية وتعزيز مهارة القراءة والكتابة والبحث العلمي، وتعميم التجربة الثقافية والأدبية والبحثية لدى الكتاب والباحثين لدعم المسيرة الثقافية والأدبية والعلمية والنضالية.

وللمبادرة أهمية في إبراز العلاقة الوطيدة بين القراءة والكتابة والبحث العلمي وتنمية وصقل الشخصية في ضوء التغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية .

سيتم تدريب و إعداد فريق عمل حول منهجية البحث العلمي وأدوات جمع المعلومات وكيفية اجراء البحوث والدراسات

وتسير المبادرة وفق المراحل الآتية:

اولا : مرحلة الاعداد والتخطيط للمشروع

أ‌- تشكيل فريق استشاري بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.

ب‌- اختيار منسق للمشروع .

ت‌- تشكيل فريق للعمل الاشرافي والميداني .

ث‌- تحضير خطة عمل ميدانية إجرائية وتشمل :

ج‌- رصد قائمة بالباحثين والكتاب والأدباء والطلب منهم المشاركة بموضوعات محددة .

ثانيا : مرحلة تنفيذ المشروع , على النحو التالي :-

1- تقييم وعقد ورشة عمل حول منهجية القراءة والكتابة الابداعية والبحث العلمي.

2- الزيارات الميدانية للفئة المستهدفة.

ثالثا:نشر كتاب جماعي يضم الدراسات والبحوث للفئة المشاركة بعد تقييمها .

الكتاب: الجليس الذي لا ينافق ولا يُمَلْ ولا يُعاتبك إذا جفوته ،ولا يفشي سرك فاحرص على اقتنائه