الدولار يرتفع بعد كشف ترمب نيته إعلان خطة ضريبية كبرى

واشنطن/PNN – ارتفع الدولار على جميع منصات التداول مساء أمس الخميس مسجلاً أكبر مكاسب في يوم واحد أمام الين في ثلاثة أسابيع بعد تعقيبات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال فيها إنه سيعلن عن خطة ضريبية كبرى خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقال البيت الأبيض إن خطة الرئيس ترمب للإصلاح الضريبي القادم ستكون شاملة وستهدف إلى إعطاء الشركات حوافز لإبقاء الوظائف في الولايات المتحدة والمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي الأميركي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحفيين خلال إيجاز صحفي يومي إن خطة ترمب ستهدف إلى تخفيف الضرائب عن كاهل الطبقة المتوسطة من الأميركيين. أضاف أن المزيد من التفاصيل سيكون متاحا عندما تُنشر الخطة في الأسابيع القادمة.

وارتفعت العملة الأميركية أمام اليورو في ثلاثة من الجلسات الأربع الماضية كما ارتفعت إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمام الفرنك السويسري. وتلقت المكاسب دعما من بيانات اقتصادية أميركية جيدة نُشرت اليوم الخميس.

وزاد الدولار أكثر من 5% أمام سلة عملات كبرى في فترة الشهر ونصف الشهر التي أعقبت فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية لكنه اتجه للانخفاض هذا العام مع تركيز ترمب على التجارة والهجرة أكثر من الحوافز المالية.

وارتفع الدولار 1.2% أمام العملة اليابانية إلى 113.27 ين بعدما سجل مستوى مرتفعا بلغ 113.29 ين خلال الجلسة وهو أعلى مستوى منذ الثالث من فبراير شباط.

وزاد مؤشر الدولار 0.4% إلى 100.64 وارتفعت العملة الأميركية 0.6% أمام نظيرتها السويسرية إلى 1.0012 فرنك.

ومني الدولار النيوزيلندي بخسائر كبيرة وهبط أكثر من واحد بالمئة بعدما لمح البنك المركزي إلى أن أي تشديد للسياسة النقدية قد لا يكون قبل عامين على الأقل.

وهبط اليورو أيضا أمام الدولار 0.4% إلى 1.0656 دولار.