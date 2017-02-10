هيئة الأسرى ونادي الأسير يحملان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الجريح محمد الجلاد

استشهاد الأسير الجريح محمد الجلاد

رام الله/PNN – أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة، نبأ استشهاد الأسير الجريح محمد عامر الجلاد (24 عاماً)، من محافظة طولكرم، في مستشفى “بلنسون” الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك أن الشهيد الجلاد، اُعتقل في تاريخ التاسع من نوفمبر 2016، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه، بدعوة محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة، وقد أُصيب في حينه في الصدر.

ولفت البيان، الى ان الاسير كان يرقد في قسم العناية المكثفة بسبب سوء وضعة الصحي الناجم عن الاصابة، كما كان يعاني من سرطان في الغدد اللمفاوية.

هذا وحملت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاده وطالبا بضرورة التحقيق في ظروف استشهاده، واعتبرا أن الصمت على ما يجري بحق الأسرى في سجون الاحتلال ومنهم الجرحى هو جريمة أخرى، تُضاف إلى سلسلة جرائم يُنفذها الاحتلال وأجهزته، دون أي اعتبار الأعراف الدولية، وما نصت عليه من حماية لحقوق الإنسان.

وبهذا نعت الهيئة ونادي الأسير والحركة الوطنية الأسيرة، والأسرى المحررون في الوطن والشتات الشهيد محمد الجلاد.