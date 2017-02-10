القس الراهب يستقبل رئيسة كنسية التلاميذ في فلوريدا

بيت لحم/PNN – استقبل القس الدكتور متري الراهب رئيس دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة في مدينة بيت لحم، رئيسة كنسية التلاميذ في ولاية فلوريدا بت سي والوفد المرافق لها والذي ضم مجموعة من قادة الكنسية من ولاية فلوريدا بالإضافة الى مجموعة من الفنانين والأكاديميين.

واستعرض القس الدكتور متري الراهب البرامج الأكاديمية التي تطرحها دار الكلمة الجامعية والخطط والمشاريع المستقبلية التي تسعى لتنفيذها ونبذة عن أبرز أنشطة ومشاريع دار الكلمة الجامعية، كما واستمع الوفد الى اتفاقيات التوأمة الموقعة بين دار الكلمة الجامعية والجامعات الامريكية والتي تتضمن برامج في التبادل المعرفي والانساني.

وقد زار الوفد البناء الهيكلي لمبنى المكتبة الرئيسي، والذي يتكون من ثلاثة طوابق، واستمع الوفد الى الدكتور الراهب عن أهمية هذا المبنى الذي يعتبر الأول من نوعه في فلسطين والذي سيحتوي على أكبر مكتبة فلسطينية متخصصة بالفنون والثقافة والسياحة في فلسطين، حيث ستحوي على ما يزيد عن 25 ألف مجلد بالإضافة الى العديد من الكتب والمصادر والوسائط المتعددة المتخصصة في هذه المواضيع.

كما وقام الوفد بجولة ميدانية في دار الكلمة الجامعية تعرفوا خلالها على مباني ومرافق دار الكلمة الجامعية وأقسامها المختلفة بما فيها الاستوديوهات، الغرف الصفية.

وقد ابدى الوفد فائق اعجابه بالمستوى المتقدم التي وصلت له الكلية الجامعية في وقت قصير، وقد جرى حوار حول دور هذه النخب في سماع الصوت الفلسطيني في الولايات المتحدة وخاصة في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.