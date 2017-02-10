لبيد يتوقع إجراء انتخابات جديدة في أيلول المقبل

رام الله/PNN – يعتقد رئيس حزب “هناك مستقبل” الاسرائيلي، يئير لبيد بأن حكومة نتنياهو الحالية ستنهي ولايتها في شهر حزيران القادم وان انتخابات الكنيست الـ21 ستجري هذه السنة، وفي شهر ايلول تحديدا.

وكشف لبيد رأيه هذا خلال لقاء مع المراسلين البرلمانيين.

وحسب اقواله، فانه لن يدعم تشكيل حكومة بديلة في حال اضطرار رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الى الاستقالة من منصبه، في حال قرر المستشار القانوني تقديم لائحة اتهام ضده.

وفيما يتعلق بالتحقيق الجاري مع رئيس الحكومة في موضوع الهدايا، قال لبيد: “انه يمنع الحصول على هدايا، كشخصية رسمية لم احصل ابدا على هدايا، والامر الوحيد الذي تلقيته كهدية كان كتابا في عيد ميلادي”.

وقال لبيد انه لن ينضم الى معسكر وسط – يسار مع حزب العمل، لكنه المح بالذات الى امكانية التحالف مع حزب “كلنا” برئاسة وزير المالية موشيه كحلون.

وقال: “يوجد حزبا وسط في الكنيست – يوجد مستقبل وكلنا. انا اشكك بالتحالف مع كحلون، لكنه سيسرني اذا تم التحالف”.