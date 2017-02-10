رئيس بلدية بيتونيا : الاحتلال يمنعنا من إنجاز مشروع الصرف الصحي ونرفض بالمُطلق الخضوع لإملاءاته

بيتونيا/PNN- أكد رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولـة أن البلدية استطاعت خلال الفترة السابقة من انجاز عدة مشاريع تنموية في المدينة كان أهمها الشروع في اعداد دراسة كاملة لتغيير شبكة المياه في المدينة والتي تآكلت جراء السنين الطويلة دون معالجة .

واوضح دولة أن بلدية بيتونيا وقعت العديد من اتفاقيات التوأمة كان أهمها مع بلدية 12 شباط التركية في ولاية كهرمان ماراش ، اضافة الى العمل مع مدن برازيلية عدة نحو تبادل الخبرات .

وقال دولة في تصريح صحفي ” إن أهم المشاريع التي حصلنا على تمويل الماني كامل لها هو مشروع الصرف الصحي في المدينة وهو المشروع الذي يتساءل جُل المواطنون عنه، مشيراً الى أن كل ما يتعلق بالمشروع جاهز تماماً وما يعيقنا فعلياً هو عدم موافقة الاحتلال للبدء به، مؤكداً أن ما يطلبه الاحتلال من استملاكه للأرض او ان نقوم بشبك المستوطنات الجاثمة على اراضي المواطنين غرب المدينة بشبكة الصرف الصحي وهذا مرفوض تماماً ولن يتم .

واوضح دولة أن من بين ما نسعى لاقامته في المدينة مركز صحي يعمل ليل نهار وذلك بالاتفاق مع وزارة الصحة الفلسطينية ، كونه سيكون على تقاطع القرى الغربية وسيخدم مواطنيها بالإضافة الى مواطني المدينة .

وتابع دولة ” عززنا خلال السنوات الماضية الشراكة مع شركائنا في المدينة لنكون يداً واحدة ندعم ونعُمر ونبني “.

وفيما يتعلق بتعبيد الطرق قال دولة : ” أنجزنا تعبيد معظم شوارع المدينة ، وما تبقى سوى القليل بالإضافة الى الشروع في الفترة المقبلة بتسوية الجُزر وتزيينها بالكامل، داعياً اهالي المدينة وسكانها بالمحافظة عليها كونها تعكس طابع المدينة الثقافي والحضاري”.

واوضح دولة أن المجلس البلدية وضمن أولوياتها الوطنية، استطاع تعرية ممارسات الاحتلال بحق أضنا الفلسطينية بشكل عام واراضي مدينة بيتونيا بشكل خاص وذلك من خلال استقبال الوفود من مُختلف دول العالم واصطحابهم في جولات على أرض الواقع في مناطق بناء الجدار والتهامها الاف الدونمات الزراعية، مشيراً الى أن اكثر من 20 الف دونم يقع خارج الجدار الفاصل ويُمنع على المواطنين الوصول اليها .