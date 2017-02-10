النيابة وشرطة بيت لحم تحققان بوفاة طفل من بيت فجار

بيت لحم /PNN- فتحت النيابة العامة والشرطة في بيت لحم تحقيقا، مساء اليوم الجمعة، في ظروف وملابسات وفاة الطفل بلال علي محمد طقاطقة (12 عاما) من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أن بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة يفيد بوصول الطفل طقاطقة إلى المستوصف الطبي ببيت فجار وهو في حالة حرجة دون معرفة

أسباب إصابته، مضيفا أن دورية شرطة تحركت على الفور إلى المستوصف وتم نقل الطفل بواسطة مركبة إسعاف إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، إلا أنه فارق الحياة في الطريق.

وأضاف ارزيقات أن النيابة والشرطة فتحتا تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات وفاة الطفل، كما قررت النيابة العامة التحفظ على الجثمان وتحويله إلى معهد الطب العدلي للتشريح.