الصحة: 8 عمليات لزراعة القوقعة حصيلة اليومين الماضيين تكللت جميعها بالنجاح

غزة/PNN-قال رئيس قسم جراحة الانف والأذن والحنجرة في مجمع الشفاء الطبي الدكتور منذر أهل إن حصيلة ما تم اجراءه خلال اليوم وأمس على أيدي الأطباء القطريين ونظرائهم الفلسطينيين من عمليات زراعة القوقعة

بلغ 8 عمليات تكللت جميعها بالنجاح.

وذكر د. أهل خلال مقابلة معه مساء اليوم الجمعة، إن جميع الأطفال الذين أجريت لهم العمليات خلال اليوم وأمس تم زيارتهم وتفقدهم من جانب الأطباء وأن حالتهم مستقرة، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات حتى ا

للحظة توضح نجاح العمليات الخاصة بهم.

كما لفت د. أهل إلى أنه تم افتتاح غرفتي عمليات وذلك لإتمام جميع العمليات الـ ( 22) المقررة خلال فترة اقامة الوفد في قطاع غزة.

ووفقا للدكتور أهل فإن وزارة الصحة بغزة تسعى ضمن خطة وضعتها إلى انهاء معاناة جميع الأطفال الذين هم بحاجة إلى زراعة قوقعة وذلك بالتنسيق مع دولة قطر، حيث من المقرر أن يتم اجراء العمليات الخاصة

بزراعة القوقعة بشكل مستقل على أيدي الأطباء الفلسطينيين مستقبلاً.

ويتحمل المواطنون ذوي الأطفال المصابين بالصمم ممن هم بحاجة لزراعة القوقعة أعباءً كبيرة لإنقاذ حاسة السمع لدى أطفالهم في ظل التكاليف المالية العالية للعمليات، إلى جانب صعوبة مغادرة القطاع بسبب

سياسة الحصار والاغلاق المفروضة عليه منذ أكثر من عشر سنوات.