ربيع لPNN:مواقف ادارة ترامب قابلة للتغيير وعلينا توحيد الجهود وتحسين الاداء سياسين ومغتربين لتحقيق ذلك

بيت لحم /PNN/ يرى الكثيرون اهمية كبيرة لعمل الجاليات الفلسطينية والمغتربين الفلسطينين في تعزيز الحضور الفلسطيني بالولايات المتحدة الامريكية من اجل التاثير على الادارات الامريكية المختلفة واخرها الادارة الحالية للرئيس دونالد ترامب حيث لا بد من توحيد الجهود الفلسطينية في هذا الاطار خدمة للقضية الوطنية الفلسطينية بعيدا عن المواقف الحزبية والانقسامات التي لم ولن تخدم فلسطين.

شبكة فلسطين الاخبارية PNN تحدثت مع راتب ربيع رئيس مؤسسة الاراضي المقدسة المسيحية المسكونية ومقرها الرئيسي بالعاصمة الامريكية حيث تعمل منذ سنوات على تعزيز الحضور الفلسطيني بالولايات المتحدة الامريكية وتعريف المجتمع الامريكي بسياسيه ورجال دينه بواقع القضية الفلسطينية وحضورها حيث تناول اللقاء اخر الملفات الفلسطينية في امريكا وكيفية وامكانية العمل الموحد من اجل فلسطين في ظل الادارة الامريكية الحالية.

لا تغيير في مواقف الادارة الحالية عن سابقاتها

وفي خذا الاطار يقول راتب ربيع رئيس مؤسسة الاراضي المقدسة المسيحية المسكونية انه لا يوجد تغيير كبير في مواقف الادارة الامريكية الحالية عن سابقاتها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وان كل ما قيل ويقال لا يخرج عن الموقف الامريكي المعروف رغم كل ما تم نشره عن نقل السفارة ومعاقبة الفلسطينين لان الواقع يقول ان هذه المواقف الامريكية هي ذاتها .

وقال ربيع في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان كل الادارات الامريكية قالت الكثير من الامور وهددت وي نهاية المطاف لم تفعل شيئا وهو تماما ما انطبق على ادارة الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي قال انه سينقل السفارة لكنه تراجع عن موقفه كما انه تراجع عن مواقف الدعم للاستيطا وقال ان الاستيطان يشكل عائق وعلى الاسرائيليين ان يتصرفوا بمسؤولية.

واشار ربيع الى ان ادارة ترامب لن تكون داعمة للفلسطينين فمواقف الولايات المتحدة الامريكية واداراتها السابقة معروفة لكنها وحال تم التعامل معها بمهنية ومن خلال حملات ضغط واتصال وتواصل يشارك فيها السياسين الفلسطينين من جهة والمغتربين وابناء الجاليات الفلسطينية والعربية بمختلف الولايات المتحدة ستدفع الادارة الحالية لاعتماد سياسة اكثر اتزانا اتجاه الملف الفلسطيني والعربي بشكل عام

واشار ربيع الى ان ترامب واداته الحالية لم يفعلوا اي شي لا ايجابي ولا سلبي اتجاه الملف الفلسطيني وان كل ما جرى هو دخوله بصوت مرتفع كاي رئيس جديد للولايات المتحدة لكن افعاله يوما بعد يوم تثبت انه لا تغيير جذري ويتوجب علينا كفلسطينين الا نتخوف كثيرا لاننا واجهنا ظروفا اصعب في السابق.

واشار ربيع الى ان مواقف الرئيس الامريكي ترامب من العديد من القضايا في العالم تدفع الكثيرين من دول العالم الى الوقوف الى جانبنا مشيرا الى ان الكنيسة الكاثوليكية تقف بشكل معتاد مع الجمهورين في ملفات كملف الاجهاض لكنها اليوم تقف ضدهم بسبب مواقف ترامب.

وحول الملف الفلسطني ومواقف ترامب منه قال ربيع ان الرئيس الامريكي مصمم على حل القضية و ياتي من وراء خلفية ادارة الاعمال والصفقات و العمل و هو لم يدخل في الصعوبات ومناقشة الامور مع الفلسطينين والاسرائيليين مشيرا الى اننا كفلسطينين قدمنا تنازلات على الادارة الجديدة ان تفهمها .

واشار الى ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيذهب منتصف الشهر الحالي للقاء ترامب لانه يريد ان يستمع اليه حول رؤيته للحل موضحا انهما وجهان لعملة واحدة نتنياهو لكن ترامب يتسطيع ان يكتشف الاعيب نتنياهو التي لن تفلح في تغيير موقف الادارة الامريكية.

وقال ربيع الى اننا كفلسطينين لدينا خياران للتعامل مع ادارة ترامب الاول هو ان نتواصل مع ترامب والا نعتمد على التخمين وعدم استخدام لغة التهديد والسعي لبناء علاقة متينة مع الادارة الامريكية لان الرئيس ترامب اعتاد ان ياخذ قرارات لوحدة لكنه حاليا دخل نظام المؤسسة الى جانب لوبيات منظمات حقوق الانسان و مواقف دول العالم وهو يتكيف مع النظام والمؤسسة.

واشار الى ان اوروبا جميعها تقف ضد كثير من مواقفه يجب علينا ان نتواصل واياه ويجب ان ننتظر وفي الوقت ذاته يجب ايصال رسائل فلسطين اليه القدس الشرقية حدود 67 وحق العودة

اما الخيار الثاني فهو العمل في الولايات المتحدة مع المؤسسات والنشطاء الفاعلين مشددا على اهمية عدم ترك الساحة السياسية في الولايات المتحدة الامريكية.

لقاءات الملك عبد الله واللواء فرج تمثل جزء من التغيير

واكد ربيع ان اللقاءات من الادارة الامريكية مهمة جدا مشيرا الى ان لقاء الملك عبد الله الثاني بترامب ولقاء اللواء فرج مع المسؤولين في البيت الابيض كانا مهمين جدا حيث تم ابلاغه ان التاثير سيكون على الولايات المتحدة ومصالحها حال نقل السفارة الامر الذي سيؤدي لاشكاليات لمصالح امريكا.

وقال ربيع الى ان ترامب من الشخصيات التي ترغب بايجاد ارث لها على المستوى الامريكي والدولي وانه يعتبر الملف الفلسطيني الذي لم يستطع اي رئيس امريكي من قبله تحقيق تقدم فيه فرصة لايجاد هذا الارث وبالتالي من الممكن ان يكونوجوده جزء من الحل وبالتالي لا بد من تحرك على اكثر من صعيد ليكون على دراية بالموقف الفلسطيني.

خطوات لتعزيز الاتصال بادارة ترامب

واكد على انه لا يوجد قطيعة بين الجانبان الفلسطيني والامريكي حتى على المستوى الرسمي مشيرا الى ان اللقاء والاتصال الاول بين القيادة الفلسطينية والمسؤولين في الادارة كان ايجابيا سيا ان هذه الادارة الجديدة ليس لديها خبرة بما يحدث هنا ومعظم الموظفين الكبار بالخارجية الامريكية غادروا المكاتب او هو اقالهم.

وقال ربيع ان هناك تواصل بين مخلف الجهات الفلسطينية والداعمة لفلسطين في الولايات المتحدة لخروج بخطة عمل حول كيفية الوصول اليه من خلال الخارجية ورجال الكونغكرس وهناك تواصل مع رجال الدين حيث انه يعتبر نفسه رجل دين نعمل معهم على ايصال الرسالة.

المسيحيون يمكن ان يلعبوا دور بملف القدس واهميتها كمدينة مسيحية عربية

واكد ربيع على ان الكنائس والمسيحيين الفلسطينين يمكن ان يلعبوا دور مهم بما يجري في القدس وتم توضيح ذلك لرجال الدين المقربين على ادارة ترامب حيث تم التاكيد لهم ان القدس مهمة للمسيحيين وبالتالي لا بد من اظهار الوجود المسيحي الفلسطيني لانه امر مهم حيث يجري التاكيد على سياسات اسرائيل تستهدف كل ما هو غير اسرائيلي الى جانب التاكيد على ان هناك جزء مهم من هوية القدس هو انها مدينة مسيحية واسلامية وبالتالي يجب على الادارة الامريكية اخذ هذا الموضوع بسياساتها اتجاه القدس.

واشار ربيع الى ان هناك عمل جاري لاصدار كتاب بعنوان ماذا تعني القدس لكم كمسيحيين في الولايات المتحدة لنقل الرسالة مشيرا الى وجود تعاون مع اخوتنا المسلمين من اجل فتح المجال امام شخصبات غربية وامريكية للتعبير عن اهمية القدس لها كشخصيات مسيحية من خلال هذا الكتاب الذي سيكون ايضا اساسا للتعريف بالقدس امام الادارة الامريكية.

جهود لتوحيد العمل من خلال المعهد الفلسطيني الامريكي للقيادة

وفي هذا الاطار قال ربيع ان هناك حراك ونشاط فلسطيني يهدف الى تجنيد كل الامكانيات والمنظمات الفلسطينية و الغير فلسطينية وغير عربية التي لديها تحفظات على مواقف ترامب حيث تسعى جميع هذه الجهود لايجاد صيغة وحدة حال ونحن نخطط على اساس عمل وطني فلسطيني موضحا عقد لقاءات و اجتماعات دورية لمتابعة العمل كفلسطينين امريكيين وكيف نوسع تحالفنا ونذهب موحدين للادارة كامريكيين فلسطينين من اجل ايجاد اليات ضغط وتواصل معها خدمة للقضية الفلسطينية.

كما اشار ربيع الى وجود اتصالات مع السفير الفلسطيني في الولايات المتحدة الامريكية معن عريقات حيث يتم التشاور والتواصل في العمل الفلسطيني والاليات التي يتوجب التواصل من خلالها حيث يجري اتصالات مع جهات يمكن للادارة الامريكية ان تستمع اليها مثلرجال الدين والكونغكرس حول امكانية التاثير لخطواته على الفلسطينين المسيحيين الاصليين حال اتخذ قرارات تؤدي الى التصعيد

ودعا ربيع القيادة الفلسطينية الى التروي والعمل بتعقل ودبلوماسية وعدم ايجاد صيغ تحدي ومواجهة مع الادارة الامريكية الجديدة لان ترامب بطبيعته يحب التحدي التهديدات وجعل الادارة الامريكية من هو الطرف المعطل للعملية السلمية موضحا ان عامل الوقت وعامل السياسة ليس في صالح اسرائيل التي لن تستطيع اعادة عقارب الساعة الى الوراء سيما انه تدرك انها ستكون مسؤولة امام المجتمع الدولي حال انهيار المنظومة الدولية القائمة الرامية لتنفيذ حل ورؤية الدولتين التي لم تتنصل منها الولايات المتحدة الامريكية.

واكد ربيع ان الامور عقب لقاء نتنياهو بالرئيس ترامب ستكون اكثر وضوحا وبالتالي يجب ان تكون الجالية الفلسطينية جاهزة وموحدة للعمل من اجل فلسطين من خلال خلق منظمة جديدة لتوحيد كلمة الفلسطينين في الولايات المتحدة الامريكية موضحا ان الجهود والقاءات اثمرت عن فكرة المعهد الفلسطيني الامريكي للقيادة الذي سيعمل على عدة امور اهمها كيف نفكر بتنسيق معبعضنا البعض للترويج لوجهة النظر الفلسطينية وتنسيق الرؤى ما بين الفلسطينين في الاغتراب بالولايات المتحدة والقيادة الفلسطينية والعمل بشكل موحد لمواجهة اي امور.

كما يهدف المعهد الى تدريب الفلسطينين للعمل كمواطنين دبلوماسيين بلغة ورؤية موحدة سيما اننا كفلسطينين في الولايات المتحدة حريضون على قضيتنا الوطنية لكن الامور بحاجة لرسالة موحدة يقوم كل فلسطيني بالترويج لها من خلال مكان عمله وتواجده بشكل مهني ودبلوماسي واحترامه لجنسيته الامريكية موضحا ان ذلك يتم من خلال ابحاث و اوراق عمل وتصريحات.

واشار ربيع الى اهمية توحيد الخطاب الفلسطيني في الولايا المتحدة في الملفات الفلسطينية مشيرا الى اهمية تويد الخطاب بشان مرور 100 عام على وعد بلفور على سبيل المثال حيث يجب ان تكون رسالتنا محددة و واحدة حتى نكون اقوياء دون استعمال لغة الخطابة وكيفية مواجهة وعد بلفور و مواجهة الاحتفالات التي تقيمها اسرائيل حيث يجب اخراج رسالة موجهة حول مضار وعد بلفور والماساة التي سببها للفلسطينين واثر استمرار هذه الماساة على العالم اجمع.

واشار الى ان هناك جزء اخر من مهام المعهد الفلسطيني الامريكي للقيادة هو العمل في الجامعات الامريكية موضحا ان هناك الكثير من الطلاب الذين يعملون بطرق عشوائية كما ان هناك طلبة امريكيين يتحدوثون برؤى وطرق متعددة وبالتالي لا بد من خلق استمرارية بعمل موحد ومتواصل من اجل فلسطين مبني على اسس وطنية بعيدا عن المواقف الحزبية مؤكدا ان عمل المغتربين لن يكون بديلا عن اصحاب القرار في القيادة الفلسطينية لكنهم يعملون من اجل ان يكونوا مؤثرين من خلال العمل بالولايات المتحدة كل في مجاله من خلال دورات و ورشات عمل بهدف تشجيع الفلسطينين الغير ناشطين وجميعهم قلوبهم مع فلسطين وهم يبتعدون بسبب الوضع والخلافات السياسية الفلسطينية من خلال تعليمهم كيف يكونوا مؤثرين وايجابيين بمجتمعهم الامريكي بما يخدم القضية الفلسطينية.