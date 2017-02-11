مصرع مسن بانقلاب جرار زراعي في اريحا

اريحا/PNN- لقي المسن عبد العزيز سليمان نباهين (70 عاما) من سكان اريحا مصرعه صباح اليوم السبت، اثر انقلاب جرار زراعي بمنطقة الباباي.

وافاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، بان غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير “انقلاب جرار زراعي” بأريحا وعلى الفور تم توجيه مركبات الاسعاف وتحرك خبراء الحوادث للمكان وعند وصولهم تبين بان الحادث وقع بعد ان فقد السائق السيطرة على الجرار، الامر الذي ادى لانقلابه عليه مما تسبب بوفاته.

واشار ارزيقات الى انه تم نقل الجثمان الى مستشفى اريحا الحكومي، فيما باشرت الشرطة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وابلغت النيابة العامة .