حالة الطقس: امطار على مختلف المناطق اعتبارا من ظهر اليوم

رام الله/PNN- توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، واعتباراً من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

واشارت الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

اما يوم الاثنين المقبل فيكون الجو غائماً وبارداً، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء القادم، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار على مختلف المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين ايام الاحد والاثنين والثلاثاء، من تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، ومن خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.