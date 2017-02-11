واشنطن تعرقل ترشيح فياض كمبعوث اممي جديد إلى ليبيا

بيت لحم/PNN- عرقلت واشنطن، العضو الدائم في مجلس الأمن، ترشيح الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” لرئيس وزراء فلسطين الأسبق سلام فياض لمنصب المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، معللة ذلك بأنها لا تعترف بدولة فلسطين وأن هذا التعيين فيه إشارة إلى ذلك.

وقالت مندوبة واشنطن الدائمة، السفيرة نيكي هايلي، السبت، إنها “تشعر بخيبة أمل إزاء قراءة رسالة بعث بها الأمين العام إلى مجلس الأمن تشير إلى نيته تعيين فياض لقيادة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا”.

وزعمت في بيان تم توزيعه على الصحفيين: “لفترة طويلة للغاية والأمم المتحدة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية على حساب حلفائنا في إسرائيل”، وتابعت بالقول إن “واشنطن لا تعترف بالدولة الفلسطينية ولا تدعم الإشارة التي يمكن أن يمثلها هذا التعيين داخل منظمة الأمم المتحدة”.

واستدركت هايلي: “مع ذلك، فإننا نشجع الجانبين، الفلسطيني والاسرائيلي، للعمل معا بشكل مباشر من أجل التوصل إلى حل، ومن الآن فصاعدا سوف تعمل الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط بالكلام، من أجل مساندة حلفائها”.