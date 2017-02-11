الشبيبة الفتحاوية تستنكر اعتقال اياد دويكات نائب رئيس الشبيبة في الضفة الغربية

رام الله/PNN- استنكرت سكرتاريا حركة الشبيبة الفتحاوية في الضفة الغربية في بيان لها، إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على اعتقال نائب رئيس الشبيبة في الضفة الغربية، والمنسق الأسبق لحركة الشبيبة الطلابية في جامعة النجاح الوطنية اياد جاسر دويكات، خلال قيامه بالسفر الى الأردن، مؤكدة بأن اعتقال قادتها، وكوادرها لن يزيد الشبيبة إلا ثباتا، وإصرارا على مواصلة قيادة مسيرة المقاومة الشعبية، ومواجهة السياسات الإحتلالية ضد الأرض والإنسان الفلسطيني.

وقامت حركة الشبيبة الفتحاوية بإرسال عشرات الرسائل إلى شركائها في مختلف الدول، وتلقت العشرات من رسائل الدعم والمساندة، التي تدعو إلى الإفراج الفوري عن الأسير اياد دويكات، وتوفير الحماية للشباب الفلسطيني، الذي يمارس حقه بمقاومة الاحتلال وفقا للقانون الدولي، وكافة المواثيق الدولية.

يذكر بان اياد دويكات هو احد ابرز قيادات الشبيبة في الوطن، هو ابن الشهيد جاسر عثمان دويكات، الذي اغتالته قوات الاحتلال عام 1982، علما بان قوات الاحتلال قد اعتقلت أخوه عهد وابن عمه منتصر خلال الشهرين الماضيين، بعد اقتحام عمارتهم السكنية لأربع مرات متتالية.