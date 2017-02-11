مورينيو يرد على شائعات تفاوض ريال مدريد مع دي خيا

لندن/PNN- رد جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على التقارير الصحفية التي ربطت دافيد دي خيا، حارس الشياطين الحمر بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وكان دي خيا قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2015، بصفقة تبادلية كان سيذهب على إثرها كيلور نافاس إلى أولد ترافورد، إلا أن الطرفين فشلا في إنهاء إجراءات الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات ليجدد الحارس الإسباني عقده مع المانيو.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلها موقع “فور فور تو”: “أنا لا أتحدث عن أشياء افتراضية، الشيء الوحيد الحقيقي أمامي، هو أن لدي لاعب أنا سعيد معه، وأعلم أنه سعيد معي، ليس هناك شيء آخر على الإطلاق”.

وأضاف مدرب ريال مدريد السابق: “فلورنتينو بيريز وذراعه اليمنى خوزيه أنخيل سانشيز (المدير العام للنادي)، يمكنني أن أقول بإني لم أكن أعمل لهما فقط، ولكنهما أصدقائي للأبد، أنا أحبهما كثيرًا، والأصدقاء يتحدثون بصراحة وانفتاح مع بعضهم”.

وتابع المدرب البرتغالي: “لذا فإن كانوا يريدون أحد لاعبينا أو كنا نريد أحد لاعبيهم بنهاية الموسم فلن نقوم بالمفاوضات في الصحافة”.

وأوضح مدرب تشيلسي وإنتر ميلان السابق: “بل سنتبادل الرسائل وسنكون مباشرين للغاية، ولذا فإن ريال مدريد واحد من الأندية التي لا تثير قلقي على الإطلاق”.

المصدر: كووورة.