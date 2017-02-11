نجم بايرن ميونيخ: 50 يورو من كلوب وراء تألقي

برلين/PNN- أرجع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الفضل في تطوره إلى مدربه السابق يورجن كلوب، المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند ومدرب ليفربول الحالي.

ولعب ليفاندوفسكي لأربعة مواسم مع دورتموند، تحت قياد ة كلوب، قبل الانتقال إلى بايرن في صيف 2014، وسجل أكثر من 100 هدف في جميع المسابقات.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، “كلوب هو الشخص الذي منحني الإيمان بقدراتي، في أول 3 أو 4 شهور بعد انتقالي إلى دورتموند، كان هناك تحديا بينه والمهاجمين”.

وأضاف المهاجم “في الحصص التدريبية الأولى كان يفوز علي دائمًا، لكن بعد ذلك لم يفز كثيرًا، وبعدها كان يخسر أمامي كل مرة، حتى لم يعد يرغب باللعب”.

وأردف نجم بايرن ميونيخ “كان الفائز باللعبة يحصل على 50 يورو كل مرة، وفي النهاية حققت مبلغا مميزا، لكني رأيت للمرة الأولى مدى أهمية التدرب على يد كلوب”.

وواصل “رأيت ما عليّ فعله على أرض الملعب حين لا أمتلك الكرة، أنظر إلى ليفربول الآن، وشاهد كيف يضغطون، هذا هو ما تعلمته من كلوب”.

وأتم صاحب الـ28 عامًا تصريحاته قائلا “كلوب كذلك ساعدني على تطوير اللمسة الأخيرة أمام المرمى، حيث لم أكن مميزًا في ذلك حين انتقلت إلى دورتموند”.

ويحتل ليفاندوفسكي وصافة قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا بفارق هدفين عن بيير أوباميانج، مهاجم بوروسيا دورتموند.