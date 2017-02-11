دي ماريا: عشت لحظات بشعة بريال مدريد.. ولا أفهم انتقادات كريستيانو

مدريد/PNN- هاجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، جناح باريس سان جيرمان، منتقدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، وأفضل لاعب في العالم، العام الماضي.

كان صاروخ ماديرا، تعرض لصافرات الاستهجان، من جماهير ريال مدريد، في ملعب سانتياجو برنابيو، خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد، لتواضع مستوى النجم البرتغالي.

وقال دي ماريا، عن الانتقادات لكريستيانو رونالدو، بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الجمعة: “إنه أمر مبالغ فيه. قدَّم الكثير لريال مدريد، مثل الكثير من اللاعبين. لقد فاز مرتين بدوري الأبطال”.

وأضاف: “لا أفهم لماذا هذه الانتقادات السريعة. لا أفهم كيف يمكن التشكيك في كريستيانو. إنه بين عشية وضحاها يمكنه أن يسجل الكثير من الأهداف. نفس الأمر حدث مع ميسي”.

كان دي ماريا، تعرَّض لصيحات الاستهجان من الجماهير، عندما كان لاعبًا لريال مدريد، كما يتعرض لها الآن الفرنسي كريم بنزيمة.

وقال دي ماريا، في هذا الصدد: “بنزيمة أقوى مني. رغم كل ما يحدث إلا أنه يحب اللعب، ويستمتع باللعب”.

وعن البرازيلي دانيلو، الذي يواجه انتقادات شديدة هو الآخر، قال: “الأمر مختلف قليلًا مع دانيلو. ربما ما يحدث معه يؤثر عليه قليلًا، لكن لابد له أن يفكر بإيجابية، ويحاول أن يستمتع باللعب”.

وواصل: “عشت بعض اللحظات البشعة في مدريد. لكن كل شيء تغير، عندما غادرت ريال مدريد. لقد أصبحت محبوبًا من الجميع”.

وعن باريس سان جيرمان، قال: “باريس يمكنه أن ينافس ريال مدريد، وبرشلونة. مباراتنا الماضية أمام ريال مدريد في دوري الأبطال، كانت كبيرة، وكنا ندًا قويًا لهم”.

واختتم: “كان من الجميل أن أعود لمدريد الموسم الماضي. نأمل أن نستطيع إقصاء برشلونة، من الدور المقبل في دوري أبطال أوروبا”.

ويواجه باريس سان جيرمان، الثلاثاء المقبل برشلونة على ملعب الأمراء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يلتقيا في مارس/أذار المقبل، على ملعب الكامب نو، بمباراة الإياب.

المصدر: كووورة.