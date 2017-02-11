نجم نابولي السابق: زيدان حوَّل ريال مدريد لفريق إيطالي

مدريد/PNN- اعتبر تشيرو فيرارا، مدافع نابولي، ومنتخب إيطاليا السابق، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، حوَّل الفريق الإسباني إلى “إيطالي” مانحًا إياه “التوازنات الصائبة في الشق الدفاعي”.

وقال فيرارا: “أضفى صديقي زيدان بالفعل البصمة الإيطالية على ريال مدريد. منح الفريق التوازنات الصحيحة في الناحية الدفاعية. يهاجم الريال في البرنابيو، لكن إذا تركوا مساحات كافية لنابولي فسنستمتع”.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، اليوم الجمعة: “أنا على قناعة بأن زيدان سيكون إيطاليًا أكثر، في لقاء لا يبدو لي أنه يفتقر للتكافؤ كثيرًا”.

وأكد تشيرو، الذي سبق وزامل زيدان في صفوف يوفنتوس الإيطالي، أن الإسبانيين خوسيه كاييخون، وراؤول ألبيول، سيلعبان دورًا حاسمًا، أمام الفريق الملكي.

وأوضح “هناك رجلان أساسيان بالنسبة لنابولي في رأيي، وليس على المستوى الفني فحسب. كاييخون الذي يهاجم بشكل رائع في المساحات، وراؤول ألبيول في الجانب الدفاعي”.

ويستضيف ريال مدريد منافسه نابولي الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، بذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال الأوروبي، بينما تقام مباراة الإياب في السابع من مارس/آذار المقبل بملعب سان باولو.

المصدر: كووورة.