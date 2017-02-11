مصادر بغزة: قادة القسام سيطروا على مجريات انتخابات حماس الداخلية بغزة

غزة/PNN- قالت مصادر في غزة، اليوم السبت، أن نتائج الانتخابات الداخلية لحركة حماس، التي بدأت في المناطق بقطاع غزة، أظهرت سيطرة كبيرة للعسكر في الحركة على حساب المستويات السياسية.

وأكدت المصادر لـصحيفة “لشرق الأوسط” اللندنية، أن رجال الجناح المسلح في الحركة والمحسوبين على كتائب القسام، سيطروا على غالبية المواقع في المناطق في قطاع غزة.

وتابعت المصادر: “هذا سيجعلهم يسيطرون كذلك، على مجالس الشورى المصغرة التي تؤلف مجلس الشورى العام، ومن ثم تنتخب المكتب السياسي للحركة”.

وبحسب المصادر نفسها، فإن سيطرة العسكر في غزة وكذلك في السجون، ستمكنهم من رسم خريطة المكتب السياسي إلى حد كبير.

وعقدت حماس انتخاباتها العامة آخر مرة، في القاهرة عام 2013، وأسفرت نتائجها عن إعادة انتخاب خالد مشعل، رئيسا للمكتب السياسي لولاية جديدة تمتد لـ4 سنوات.