معايعة تبحث انشاء اول متحف فلسطيني للنقد

بيت لحم/PNN- التقت رُلى معايعة وزيرة السياحة والاثار عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية والوفد المرافق له، وذلك بحضور جهاد ياسين مدير عام مدير عام التنقيبات والمتاحف وصالح طوافشة مدير عام حماية الاثار وجريس قمصية منسق وحدة العلاقات العامة والاعلام، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم.

بالبداية رحبت الوزيرة معايعة بعزام في مقر وزارة السياحة والاثار الجديد، هذا المقر والذي يعكس جزء من تاريخ فلسطين واثارها وتراثها.

وتحدثت معايعة عما تقوم به وزارة السياحة والاثار من جهود للنهوض بالسياحة الفلسطينية والحفاظ على التراث الثقافي، من خلال الترويج لفلسطين كمقصد سياحي مستقل، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، بالإضافة الى فتح أسواق جديدة للسياحة الوافدة لفلسطيني، لتحيق نمو في أعداد هذه الوفود وكذلك نسبة الإشغال الفندقي.

هذا وتباحث الطرفان في سبل انشاء متحف فلسطيني للنقد وذلك في مقر سلطة النقد الجديد والذي يجري العمل علية، بالإضافة للتباحث في سبل توقيع مذكرة تعاون ثنائي مشترك في نفس المجال.

وبدورة فقد أكد عزام الشوا أهمية قطاع السياحة والتراث الثقافي في فلسطين، هذا البلد والذي يحتضن العديد من المواقع السياحة والاثرية والتراثية متطرقا للحديث حول جهود سلطة النقد الهادفة لتعزيز الاستقرار المالي في فلسطين ومؤكداً على شكره للوزيرة معايعة على تعاونها الكبير والمثمر.