الدفاع المدني يهيب بالمواطنين اتباع سبل الوقاية خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

رام الله/PNN- رفع الدفاع المدني بطواقمه ومجموعات متطوعيه الإستعداد والجاهزية تزامناً مع التأثر بالمنخفض الجوي القادم كما أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية ؛ والمتوقع تساقط الأمطار والتأثر بعوصف رعدية وسرعة رياح من بداية الأسبوع وحتى نهايته ، مؤكداً دعوته للمواطنين ضرورة الإستعداد وإتباع سبل الوقاية لتجنب وقوع الحوادث ، ويؤكد الإتصال على أرقام الطوارئ المجانية الخاصة بغرفة عمليات الطوارئ (الدفاع المدني 102 ، إسعاف الهلال الأحمر 101 ، الشرطة 100) .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني عدة إرشادات وتعليمات قدمت للمواطنين والإهالي والهيئات التدريسية وطلبة المدارس لتفادي الحوادث والمخاطر الناتجة ، وذلك بإتباع الإرشادات المتعلقة بالوقاية والسلامة للتعافي منها ومراعاة حسن التصرف الصحيح والسلوك السليم فكانت كما يلي :

الأخوة سائقي المركبات

1- التقيد بكافة قوانين حركة السير والمرور وتجنب السرعة بشكل عام وأثناء تساقط الامطار .

2- تفقد المركبات وعمل الصيانة اللازمة لها ومراعاة والسفر وقيادة المركبة بحذر للحد من الانزلاق وفقد السيطرة عليها اثناء السير .

3- تجنب الدخول لتجمعات المياه على الطرق كي أنك لا تعلم عمقها ومخاطرها .

4- تجنب قطع مجرى السيل والمياه لأنه قد يدفع المركبة لمنطقة خطرة .

5- الإحتفاظ بمطفأة الحريق اليدوية داخل المركبة لغرض إستخدامها عند الضرورة .

الأخوة الهيئات التدريسية وطلاب المدارس :

1- يرجى الاهتمام بارشادات وتعليمات الدفاع المدني وتوجيهها للطلبة وذلك لغرض التثقيف وزيادة التوعية .

2- توعية الطلبة بعدم المرور في التجمعات المائية وعدم قطع مجاري سريان المياه .

3- تحذير الطلبة من الوقوف واللهو قرب مجاري السيول وتدفقها في الأودية خصوصاً في القرى والبلدات الريفية .

4- وعدم التجمهر في مواقع الحوادث حفاظاً على حياتهم وحرصاً على سلامتهم .

5- واتباع ارشادات ادارة المدرسة في مجالات الوقاية من الحوادث والمخاطر .

الأخوة المواطنين

1- الانتباه وعدم السماح للأطفال الخروج من المنازل وحدهم وتوعيتهم بالمخاطر .

2- التأكد من سلامة تمديدات الغاز والكهرباء وعمل الصيانة اللازمة لها .

3- ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول مياه الأمطار والسيول إلى المنازل والمباني الواقعة في المناطق المنخفضة .

4- على المواطنين القاطنين في المناطق القريبة من مجاري السيول عدم التهور والإندفاع للمخاطر .

5- تثبيت كل ما هو معرض للتطاير بفعل الرياح ، خصوصاً على أسطح البنايات والمنشئات .

6- تنظيف وتجهيز مصارف المياه على الأسطح والأرضيات ؛ للحد من تدفق المياه إلى المنازل .

7- مراعاة الإستخدام الآمن لوسائل التدفئة المختلفة وحسن التعامل معها .

8- وتجنب الأحمال الزائدة على شبكة الكهرباء وحسن إستخدام الإنارة البديلة والشموع .

أخواتنا ربات المنازل

1- الانتباه للأطفال ومنعهم من العبث في مسببات الحرائق والمواد القابلة للإشتعال .

2- عدم ترك ووضع المواد المسببة للحرائق والقابلة للإشتعال في مسار الحركة داخل المنازل أو في متناول أيدي الأطفال .

3- تجنب الحمل الزائد والترشيد في إستخدام الكهرباء وإستخدام الإنارة البديلة “النيون الشاحن” .

4- في حالة عدم توفر الإنارة البديلة إستخدام الشموع بطريقة صحيحة وإبعادها عن المواد القابلة للإشتعال ومراقبة الأطفال ومنع إقترابهم منها .

5- توعية الأطفال والفتيان بمخاطر الحوادث وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني .

6- تفقد صلاحية خراطيم غاز الطبخ وعمل الصيانة الدورية لها وإغلاق صمامات الغاز قبل النوم .