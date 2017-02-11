الدفاع المدني يهيب بالمواطنين اتباع سبل الوقاية خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

رام الله/PNN- رفع الدفاع المدني بطواقمه ومجموعات متطوعيه الإستعداد والجاهزية تزامناً مع التأثر بالمنخفض الجوي القادم كما أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية ؛ والمتوقع تساقط الأمطار والتأثر بعوصف رعدية وسرعة رياح من بداية الأسبوع وحتى نهايته ، مؤكداً دعوته للمواطنين ضرورة الإستعداد وإتباع سبل الوقاية لتجنب وقوع الحوادث ، ويؤكد الإتصال على أرقام الطوارئ المجانية الخاصة بغرفة عمليات الطوارئ (الدفاع المدني 102 ، إسعاف الهلال الأحمر 101 ، الشرطة 100) .
وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني عدة إرشادات وتعليمات قدمت للمواطنين والإهالي والهيئات التدريسية وطلبة المدارس لتفادي الحوادث والمخاطر الناتجة ، وذلك بإتباع الإرشادات المتعلقة بالوقاية والسلامة للتعافي منها ومراعاة حسن التصرف الصحيح والسلوك السليم فكانت كما يلي :
الأخوة سائقي المركبات
1- التقيد بكافة قوانين حركة السير والمرور وتجنب السرعة بشكل عام وأثناء تساقط الامطار .
2- تفقد المركبات وعمل الصيانة اللازمة لها ومراعاة والسفر وقيادة المركبة بحذر للحد من الانزلاق وفقد السيطرة عليها اثناء السير .
3- تجنب الدخول لتجمعات المياه على الطرق كي أنك لا تعلم عمقها ومخاطرها .
4- تجنب قطع مجرى السيل والمياه لأنه قد يدفع المركبة لمنطقة خطرة .
5- الإحتفاظ بمطفأة الحريق اليدوية داخل المركبة لغرض إستخدامها عند الضرورة .
الأخوة الهيئات التدريسية وطلاب المدارس :
1- يرجى الاهتمام بارشادات وتعليمات الدفاع المدني وتوجيهها للطلبة وذلك لغرض التثقيف وزيادة التوعية .
2- توعية الطلبة بعدم المرور في التجمعات المائية وعدم قطع مجاري سريان المياه .
3- تحذير الطلبة من الوقوف واللهو قرب مجاري السيول وتدفقها في الأودية خصوصاً في القرى والبلدات الريفية .
4- وعدم التجمهر في مواقع الحوادث حفاظاً على حياتهم وحرصاً على سلامتهم .
5- واتباع ارشادات ادارة المدرسة في مجالات الوقاية من الحوادث والمخاطر .
الأخوة المواطنين
1- الانتباه وعدم السماح للأطفال الخروج من المنازل وحدهم وتوعيتهم بالمخاطر .
2- التأكد من سلامة تمديدات الغاز والكهرباء وعمل الصيانة اللازمة لها .
3- ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول مياه الأمطار والسيول إلى المنازل والمباني الواقعة في المناطق المنخفضة .
4- على المواطنين القاطنين في المناطق القريبة من مجاري السيول عدم التهور والإندفاع للمخاطر .
5- تثبيت كل ما هو معرض للتطاير بفعل الرياح ، خصوصاً على أسطح البنايات والمنشئات .
6- تنظيف وتجهيز مصارف المياه على الأسطح والأرضيات ؛ للحد من تدفق المياه إلى المنازل .
7- مراعاة الإستخدام الآمن لوسائل التدفئة المختلفة وحسن التعامل معها .
8- وتجنب الأحمال الزائدة على شبكة الكهرباء وحسن إستخدام الإنارة البديلة والشموع .
أخواتنا ربات المنازل
1- الانتباه للأطفال ومنعهم من العبث في مسببات الحرائق والمواد القابلة للإشتعال .
2- عدم ترك ووضع المواد المسببة للحرائق والقابلة للإشتعال في مسار الحركة داخل المنازل أو في متناول أيدي الأطفال .
3- تجنب الحمل الزائد والترشيد في إستخدام الكهرباء وإستخدام الإنارة البديلة “النيون الشاحن” .
4- في حالة عدم توفر الإنارة البديلة إستخدام الشموع بطريقة صحيحة وإبعادها عن المواد القابلة للإشتعال ومراقبة الأطفال ومنع إقترابهم منها .
5- توعية الأطفال والفتيان بمخاطر الحوادث وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني .
6- تفقد صلاحية خراطيم غاز الطبخ وعمل الصيانة الدورية لها وإغلاق صمامات الغاز قبل النوم .