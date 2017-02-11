مجموعة النضال الكشفية تنظم رحلة كشفية خلوية لفرقة الاشبال باريحا

اريحا/PNN- نظمت مجموعة النضال الكشفية رحلة كشفية خلوية لفريق الاشبال سيرا على الاقدام وشارك بالرحلة الخلوية 30 من اعضاء المجموعة.

وتم تقسيم الاشبال الى مجموعتين و انطلقت من امام مقر المجموعة الى قصر هشام الاثري مرورا بشوارع الفرعية و الزراعية و بلغت مسافة المسير 12 كم .

وقال القائد الكشفي وسام الصرفندي ان هذه الرحلة الكشفية الخلوية هي جزء مهم من تدريبات المجموعة الكشفية .

,تابع انه تم خلال هذه الرحلة تم الشرح حول المسير الكشفي عبر الاشارات الكشفية الخاصة، وكذلك حول تأسيس الحركة الكشفية وأهدافها، والتي تتركز على القيام بالواجب، وتحمل المسؤولية، والحفاظ على المواطنين و ممتلكاتهم و مساعدة المحتاجين وتعزيز روح الانتماء للوطن.