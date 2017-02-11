حظك اليوم ماغي فرح السبت 11-2-2017

برج الحمل

مهنياً: عليك ان تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم والتفاهم على الكثير من المشاريع التي تعود بالنفع على الجميع.

عاطفياً: تفاهم الماضي مع الشريك، يشكّل ضمانة للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما، وانطلاق معاً بغية تأسيس حياة مشتركة على أسس متينة.

صحياً: أنت ميال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين.

برج الثور

مهنياً: تنعم بيوم مناسب إذ تختبر جديداً مشوّقاً، ويدعوك إلى الاحتفال ونشر الآراء ويقدّم لك خيارات كثيرة ويعزّز ثقتك بالنفس.

عاطفياً: مكاسب غير متوقعة في العلاقة، وهذا ينعكس ارتياحاً عند الشريك ويزيده تعلقاً بك وإصراراً على إرضائك باستمرار.

صحياً: تتخلص من هموم الماضي الثقيلة عبر القيام برحلات ترفيهية تبعدك عن القلق.

برج الجوزاء

مهنياً: إعطاء الرأي قد يدفعك إلى تغيير الحقائق، ما ينعكس إيجاباً عليك

عاطفياً: مصارحة الشريك بالحقيقة صعبة، لكنها قد تحدد طبيعة العلاقة للأيام المقبلة.

صحياً: الجلوس خلف المكتب وقتاً طويلاً يسبب آلاماً في الظهر وبين الكتفين.

برج السرطان

مهنياً: أنصحك باستخدام قدراتك الشخصية اليوم في العمل بطريقة أفضل، وحاول ترتيب أولوياتك داخل العمل.

عاطفياً:حان الوقت لقضاء العطلة المتميزة مع شريكك، أغلقا الهواتف، ولا تعلما أحداً بمكانكما، واستمتعا بكل شيء.

صحياً: كن على يقين أن الرياضة بشكل منتظم هي الوحيدة القادرة على إبقائك في وضع صحي ممتاز بعد الوعكة الصحية التي ألمت بك.

برج الاسد

مهنياً: نجاحاتك المتتالية في العمل تجعلك كثير الأحلام خلال هذه المرحلة، وتسعى إلى تحقيق الكثير من الطموحات التي تراودك.

عاطفياً: تحاول الابتعاد عن خوض الجدل كثيراً مع الحبيب لئلا يبتعد عنك وتصبح وحيداً، وربما يصبح من الصعب استعادته إلا بعد مدة طويلة وأخذ وردّ.

صحياً: لا تدع الهواجس تسيطر عليك وتقلق راحتك وبالك، بل خفف عن نفسك وانطلق في رحلة ترفيهية.

برج العذراء

مهنياً: ترقية في العمل بعد عناء سنوات، فاليوم أسعد أيامك المهنية وتتشارك فرحته مع من كان له فضل كبير عليك.

عاطفياً: تعيش حالة حب ولكن من طرف واحد، فلا تستسلم لذلك، بل حاول تغيير الأمور نحو الأفضل.

صحياً: عليك الانتباه إلى عدم الإكثار من الطعام الدسم الذي بسبب لك البدانة في مدة قصيرة جداً.

برج الميزان

مهنياً: تأتي أحداث لتترك انعكاسات إيجابية على شعبيتك وعلاقاتك الشخصية والاجتماعية في محيطك.

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدّم إليك في غضون أيام.

صحياً: إذا أكثرت من تناول المنبهات في فترة بعد الظهر فلا تستغرب الأرق ليلاً.

برج العقرب

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن روحانيات وانتماءات عقائدية وفكرية قد تباشر اليوم، وخصوصاً أنك في وضع مريح.

عاطفياً: التصرف بمزاجية مع الشريك يدفعه إلى الابتعاد عنك وتجنبك تدريجياً، حاول تحسين تعاطيك معه.

صحياً: على الرغم من حيويتك فإن حياتك المهنية قد تحثك على استجماع قواك والاعتناء بصحتك أكثر فأكثر.

برج القوس

مهنياً: لا تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم، لكن لا تكن مغروراً، اشترك في المشروعات المختلفة لأنها قد تقدم لك الإلهام لخططك الخاصة.

عاطفياً: الرومانسية هي الطريق الأسهل إلى قلب الشريك، فتذلل المصاعب مهما بلغ حجمها وتقربك منه.

صحياً: أنت عرضة للإصابة بالحساسية إذا تعرضت كثيراً للشمس، فكن حذراً.

برج الجدي

مهنياً: فرص استثنائية للسفر والتواصل مع بعض الأطراف الخارجية، أو للقاء شخص غريب عنك يحمل إليك مشروعاً.

عاطفياً: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوّة اليوم قبل الغد، والمرحلة المقبلة قد تكون أفضل إذا أحسنت التصرّف.

صحياً: عليك مراجعة الطبيب عند الضرورة، لكن لا داعي إلى القلق والخوف.

برج الدلو

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تفكر في قضية مالية تتعلق بأسهم أو مستندات أو ضمانات أو عائدات مشتركة مع بعض الأطراف.

عاطفياً: لا تدع المخاوف تسيطر عليك وبادر للتقرب إلى الحبيب قبل أن تخسره بلحظة، وعندها قلا تستطيع تعوضه.

صحياً: طباعك السيئة ومزاجك المتقلب سببهما الضغوط التي تتعرض لها أخيراً.

برج الحوت

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من فسخ عقد او تسارع الأحداث بشأن بعض الشراكات التي يشوبها بعض الغموض.

عاطفياً: تعثّر بعض العلاقات العاطفية وتراجع عن ارتباط سببه على الأرجح سوء تفاهم بسيط استجد وكبح فراملك..

صحياً: قد تصاب بأزمة صحية مفاجئة يتسبب بها أحد المحيطين بك وتترك وحيداً.