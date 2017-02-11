دراسة طبية: هذا العصير يقيك من الاصابة بالزهايمر

إذا كنت تعيش في قلق من الإصابة بمرض الزهايمر، فأبشر.. فالإكسير السحري للوقاية من كل هذا موجود بين يديك.

فقد أظهرت دراسة طبية نشرت مؤخراً، أن استهلاك عصير العنب بشكل منتظم يساهم في الحد من تراجع أداء وظائف المخ، ويقي من الإصابة بالزهايمر.

وقال الدكتور دانيال سيلفرمان المشرف على الدراسة في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، إن تناول كمية من العنب تعادل كوبين يومياً لمدة 6 أشهر، أظهر تحسناً ملحوظاً في أداء المخ، ونشَّط الذاكرة، بحسب ما أظهر المسح الطبي لأدمغة المتطوعين.

وتناول المتطوعون في الدراسة كمية من مسحوق العنب الكامل، تعادل كوبين وربع من هذه الفاكهة، فيما تناول جزء منهم مسحوقاً يخلو من البوليفينول، لمدة 6 أشهر، لتظهر نتائج ممتازة لصالح المجموعة الأولى.

وقالت الدراسة إن البوليفينول أحد مكونات العنب الأساسية المضادة للأكسدة والالتهابات، بجانب مركبات أخرى تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، وتحافظ على مستويات مرتفعة من المواد الكيميائية التي تعزز الذاكرة.