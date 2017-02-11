الشرطة: مصرع شخص وإصابة 137 في 205 حادث سير الاسبوع الماضي

رام الله/PNN- لقي شخص مصرعه واصيب 137 شخص بجراح في 205 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: أن إدارة شرطة المرور سجلت 205 حادث سير نتج عنها مصرع شخص واصابة 137 شخص وصفت اصابة واحده منهم بالخطيرة ووصفت اصابة 8 اشخاص بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 128 شخص بالبسيطة.

وأشار البيان أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 5233 مركبة وأنزلت عن الشارع 102 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 4068 مخالفة مرورية، و حجزت 436 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 429 مركبة غير قانونية.