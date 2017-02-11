صيدم يطمئن على سلامة المعلمين اللذين تعرضا للاعتداء في نابلس

رام الله/PNN- عاد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم السبت، مدير مدرسة صارم الدين النجمي وأحد معلمي المدرسة اللذين تعرضا للاعتداء قبل أيام؛ للاطمئنان على سلامتهما ودعمهما والوقوف إلى جانبهما.

ورافق الوزير في زيارته، مدير عام مكتب الوزير د. موفق الخطيب ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي ونائب محافظ محافظة نابلس عنان الأتيرة ونائب قائد شرطة نابلس جميل سالم ومدير التربية والتعليم في نابلس د. عزمي بلاونة ونوابه وعدد من موظفي المديرية ومعلمي مدرسة صارم الدين النجمي.

وفي هذا السياق، جدد صيدم التأكيد على حماية المعلم وكرامته وهيبته، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على أي فرد من أفراد الأسرة التربوية.

وأكد الوزير على أن المعتدين على مدير المدرسة وأحد معلميها سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة صباح غدٍ الأحد لمحاسبتهم والقصاص منهم وفق القانون، مشدداً على أن الاعتداء على أي معلم هو اعتداء على الأسرة التربوية.

ولفت صيدم إلى أن هذه الحادثة تمثل تعدياً وانتهاكاً بحق القيم الوطنية والعادات الفلسطينية الأصيلة، داعياً المجتمع الفلسطيني وكافة الغيورين على العملية التعليمية وأسرتها للوقوف إلى جانب الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحادثة الآثمة.