نادي قلقيلية الأهلي يقدم عرضا مسرحياً

قلقيلية/PNN-نفذ مركز مصادر التنمية الشبابية/ نادي قلقيلية الأهلي وضمن مشروع الشراكة مع الشباب الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة IREX وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID عرضا مسرحياّ بعنوان (Kick the Cancer Out) مقاومة مرض السرطان ضمن نشاطات نادي اللغة الانجليزية في المركز حيث يعتبر هذا العرض هو الثالث من هذا النوع , وقد أقيم اللقاء في قاعة ومسرح بلدية قلقيلية يوم السبت الموافق 11/2/2017 بحضور العديد من مؤسسات المجتمع المحلي والحكومي وأهالي الطلاب .

سلط العرض المسرحي الضوء على مرض السرطان ونشر الثقافة الصحية و دعم مرضى السرطان حيث كان العرض رسالة تعاضد وتكاتف مع المصابين بالمرض ورسالة محبة من المركز والمجتمع كله.

وقال مدير النادي الأهلي ومنسق مشروع الشراكة مع الشباب ربيع عرباس ان تقديم هذه المسرحية وباللغة الإنجليزية هي من نتاج الدورات التي يقوم بها مركز المصادر في النادي الأهلي حيث قدمها طلاب وطالبات النادي المشاركين في الدورة والتي استمرت ثلاثة شهور حيث استفاد خلالها الطلاب من هذه الدورة الهامة.

القائمون على تدريب الطلاب بالمركز مهند ابو صلاح ورنا خليف اعربوا عن سعادتهم بنجاح الحفل والعرض المسرحي واشادوا من خلاله بأداء الطلاب ووجهوا رسالة بوجوب دعم مرضى السرطان بما يتيسر للطلاب.

هذا ويذكر أن هذا النشاط يندرج ضمن خطة فعاليات مركز مصادر التنمية الشبابي / نادي قلقيلية الأهلي والذي يضم أربعة برامج تدريبية وينفذ العديد من المبادرات والنشاطات المجتمعية الهادفة ويوفر للشباب البيئة والحاضنة لمواهبهم وطاقاتهم