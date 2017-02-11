رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة يفكر بإقامة جسم ديمقراطي مع ميرتس والنائب فريج يرحّب

بيت لحم/PNN/رحب عضو الكنيست عيساوي فريج بدعوة رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة في ” مفسيرت تسيون” امس لإقامة جسم يساري ديمقراطي مشترك مع” ميرتس” من اجل التصدي للزحف اليميني.

وقال النائب فريج:” اقامة جسم ديمقراطي كبير مشترك بين ميرتس والجبهة كما يقترح النائب عودة، هي عملية مهمة جدا وصحيحة لكافة مواطني الدولة، عرباً ويهوداً”.

وتابع النائب فريج يقول:” انا سعيد بأن يرى النائب عودة بميرتس شريكا وانا على قناعة ان هذه الشراكة بين ميرتس والجبهة وجهات اخرى، ستتوج بالعديد من الانجازات”.

وكان النائب عودة قد شارك امس في حلقة بيتية في” مفسيرت تسيون” وقال:” هدفي في الاشهر القادمة هو بناء معسكر ديمقراطي في اسرائيل….واعتقد انه يجب علينا وعلى وميرتس معا اقامة المعسكر الديمقراطي في الدولة”.

وتابع عودة يقول:” علينا معرفة كيف نخلق هذا التعاون مع ميرتس وان نقيم معسكرا ديمقراطيا في دولة اسرائيل”.