ابو بكر رحب بالفكرة: تشكيل اللجنة التحضيرية للجنة مصوري الفيديو تحت مظلة نقابة الصحافيين

رام الله /PNN/ اعلن نقيب الصحافيين الفلسطينيين ، ناصر ابو بكر، دعم النقابة لكافة الجهود الرامية الى تنظيم البيت الصحفي وتعزيز حضور الصحافيين الفلسطينيين على مختلف المستويات، مشددا عزم النقابة المضي باتجاه اجراء الانتخابات القاعدية في كافة اللجان الفرعية والرئيسية في النقابة واحترام ارادة الصحافيين في هذه اللجان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدن مساء اليوم السبت في مقر النقابة، برئاسة نقيب الصحافيين ناصر ابو بكر، ومسؤول اللجنة المالية، موسى الشاعر، ورئيس لجنة التدريب والتطوير في النقابة، منتصر حمدان، ومشاركة ممثلي عن مصوري الفيديو العاملين في مؤسسات اعلامية وصحافية في الضفة الغربية، في اطار جهود النقابة لترتيب اجراء انتخابات اللجان الفرعية بما في ذلك لجنتي المصور الصحفي ولجنة المصورين الفيديو، حيث جرى خلال الاجتماع بحث المشاكل والقضايا والاحتياجات الخاصة بفئة المصور الفيديو و متطلبات تنظيم واقعهم المهني على مستوى الحماية والحقوق والتدريب والتمثيل في هيئات النقابة اضافة الى ضمان مشاركتهم في الفعاليات والمؤتمرات العربية والدولية.

واجمع المشاركون في الاجتماع على حرصهم على نقابة الصحافيين باعتبارها البيت المهني لكافة الصحافيين الفلسطينيين، مشددين على اهمية تعزيز دور النقابة في الدفاع عن حقوق الصحافيين وخاصة فئة المصورين، وضرورة مباشرة العمل من اجل تنظيم هذا الجسم المهم والحيوي.

وجرى في ختام الاجتماع التي استمر قرابة الساعتين الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية تتولى مهام الترتيب والتحضير لاجراء انتخابات في لجنة المصور “الفيديو” بما في ذلك ضمان انتساب المصورين لعضوية النقابة، وتحديد الموعد الزمني لعقد مؤتمر خاص بالمصورين “الفيديو”، على ان لا تزيد الفترة الزمنية عن 3 اشهر.

ورحب نقيب الصحافيين ناصر ابو بكر بهذه الخطوة مؤكدا حرص النقابة على احترام هذه الجهود وارادة المصورين في اختيار ممثليهم في اللجنة وهيئات النقابة على حد السواء.

واتفق اعضاء اللجنة التحضيرية المشكلة من الاسماء التالية، اياد حمد رئيسا ، مأمون وزوز، اسامة الديسي، روحي الرازم، رامي حجاجحة، طارق كيال، محمد ابو شوشة، راجي عصفور، محمد ابو دقة، عبد خبيصة، على مباشرة التنسيق والتعاون مع نقابة الصحافيين لانجاز مهامهم في ترتيب اوضاع هذا الجسم الحيوي.