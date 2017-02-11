الخضر يجتاز يطا بهدفين ضمن الجولة 15 من دوري المحترفين

بيت لحم/PNN- حقق فريق شباب الخضر فوزا غاليا وثمينا باجتيازه عقبة شباب يطا، وفاز عليه بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم السبت، على استاد الخضر، ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري الوطنية موبايل للمحترفين بكرة القدم.

ودخل الخضر بذلك المنطقة الدافئة هروبا من شبح الهبوط بعد أن رفع رصيده الى19 نقطة في المركز السابع، أما يطا فبقي في الترتيب الحادي عشر وقبل الأخير متجمدا رصيده عند 7 نقاط.

وجاء تهديد يطا الأول عند الدقيقة30 بعد تسديدة قوية من حسين جوهر والتي صدها الحارس بصعوبة قبل أن يتكفل المدافع بإبعادها، ومالت الكفة لمصلحة يطا في ظل التخبط الذي أحاط بكتيبةً الخضر .

ومع الدقيقة 47 من الشوط الثاني جاءت تسديدة من مسالمة صدها الحارس دون أن تجد متابعة للمرمى، وفي الدقيقة 60 اعلن عن تقدم الخضر بهدف حمل توقيع علي عدوي بعد أن تابع عرضية عدنان صدوق وبباطن قدمه اودعها الشباك.

وضاعت فرصة تعزيز الهدف على الخضر بعد ان استلم عدوي كرة انطلق بها وانفرد مع الحارس وسددها زاحفة إلى الخارج في الدقيقة 66.

حاول يطا تعديل النتيجة واندفع مهاجما لكن دون جدوى.

ومع الاندفاع الهجومي ليطا جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن عندما عزز الخضر النتيجة بهدف ثان عن طريق البديل معتز النحال بعد جهد كبير بذله مسالمة عندما تلاعب بالمدافعين ومررها زاحفة في الصندوق ومن أمام المرمى أسكن النحال الكرة في الشباك.

وحكم المباراة للساحة عماد بوجه وساعده امين الحلبي، وسعدي ابو سنينة، وثائر غزاوي رابعا، وراقبها إبراهيم الحروب.

إلى ذلك تقدم مركز بلاطة على شباب الخليل بهدفين لواحد، كما فاز أهلي الخليل على ترجي واد النيص بهدفين لواحد.