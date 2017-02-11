الوزير الحساينة والسفير القطري يسلمون شقق المرحلة الثانية

غزة/PNN-سلم وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد محمد الحساينة والسفير القطري م. محمد العمادي وبحضور رئيس الوزراء السابق د. إسماعيل هنية والعديد من الشخصيات الاعتبارية والمواطنين- الشقق السكنية في المرحلة الثانية من مدينة سمو الشيخ حمد السكنية والبالغ عددها ( 1264) شقة سكنية.

وألقى الوزير الحساينة كلمة شكر فيها باسم الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله – أمير دولة قطر الشيخ تميم والأمير الوالد الشيخ حمد على جهودهم الكبير ودعم ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني، مشيرا إلى أن مشروع مدينة سمو الشيخ حمد السكنية هو من أكبر مشاريع الإسكان في قطاع غزة، وهو يسد حاجة ماسة من احتياجاتنا في السكن .

وثمن الوزير الحساينة جهود وزارة الأشغال العامة و الإسكان واللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة وعلى رأسها السفير محمد العمادي على جهودهم الكبيرة في هذا المشروع الحيوي، وعلى الدور البارز في الكثير من مشاريع إعادة اعمار غزة.

وشدد الوزير الحساينة على أن الوزارة تواصل العمل ليل نهار من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، وأن رغم الحصار والتحديات الكبيرة إلا أن الجهود تتواصل في العمل والعطاء والبناء والتنمية .

وألقى السفير القطري كلمة تحدث فيها عن المشاريع القطرية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني شعب التضحيات والعطاء والكفاءات، وأن المشاريع القطرية قامت بسواعد الفلسطينيين من المهندسين وأصحاب الصناعات المهنية والعمال.

وأكد السفير القطري على أن المشاريع القطرية متواصلة وهناك مشاريع جديدة في الأيام القادمة .

ومن جانبه أكد د. إسماعيل هنية رئيس الوزراء السابق على أن هناك رزمة مشاريع جديدة ستقدمها قطر حيث تم الموافقة إقامة مستشفى في مدينة رفح قد تصل تكلفته لـ25 مليون دولار، إضافة لتقديم الشيخ حمد بن جاسم تبرع بـ10 مليون دولار لإقامة مستشفى لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ختام الحفل كرم الوزير الحساينة السفير القطري بتقليده وسام الاعمار، ثم تم تسليم احدى الأسر شقتها السكنية الجديدة.